Di María: "Pude demostrar que no me cagaba en las finales"

Ángel Di María expresó sus sensaciones luego de obtener la Copa del Mundo "Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales"

"Mis viejos son los que más sufren porque son los que escuchan la cantidad de barbaridades que se dicen. Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba", dijo Di María, actualmente en Juventus (Italia), en entrevista con la FM Urbana Play.