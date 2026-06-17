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Rodrigo De Paul: "Es una ventaja tener a Leo"

"Él no le da bola a los récords individuales, prioriza al grupo y para nosotros es increíble“, dijo además Rodrigo De Paul, tras la actuación de Leo Messi.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 07:53hs
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Rodrigo De Paul: Es una ventaja tener a Leo

El futbolista Rodrigo De Paul aseguró que tener a Lionel Messi en el equipo "es una ventaja" y ponderó las virtudes del capitán de la Selección argentina tras la goleada ante Argelia.

"Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante, por como es. Él no le da bola a los récords individuales, prioriza al grupo y para nosotros es increíble", expresó.

De Paul y el objetivo de la Selección

Además, el ex Racing manifestó: "Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, per siempre tenemos que respetar los valores que tenemos".

Por su lado, el jugador Facundo Medina indicó: "Siempre es un orgullo llevar esta camiseta y representar al país y a la familia. Mucha emoción por este primer partido y los tres goles de Leo".

"Messi lo hace tan fácil, lo vemos en el día a día, Está de más agregar cosas, todos saben lo que es. Ahora a seguir paso a paso", aseveró.

De Paul Messi Selección
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