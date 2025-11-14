Uno Santa Fe | Ovación | Emiliano Martínez

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

El arquero de la Selección Argentina Dibu Martínez salió a responderle al entrenador del seleccionado italiano Gennaro Gattuso

14 de noviembre 2025 · 12:09hs
Dibu Martínez salió a cruzar a Gennaro Gattuso.

Dibu Martínez salió a cruzar a Gennaro Gattuso.

Luego de que Gennaro Gattuso, actual entrenador de la selección de Italia, critique la cantidad de cupos que tiene Sudamérica para clasificar a los Mundiales, el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez, recogió el guante y le contestó contundencia, al asegurar que en Europa "no saben lo que es Sudamérica".

El Dibu Martínez le respondió a Gattusso

"Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas... No saben lo que es Sudamérica. Existen otras complejidades que en Europa no ven", señaló el Dibu, en diálogo con DSports, respecto de las palabras del temperamental exmediocampista italiano.

Al ahondar sobre esas "complejidades" que mencionó, Martínez remarcó las condiciones de juego, los viajes extensos y hasta la presión que presenta el ambiente de cada partido en las Eliminatorias de Conmebol.

La polémica se había suscitado luego de que Gattuso se queje por la cantidad de cupos clasificatorios al Mundial que recibe Conmebol en comparación con UEFA. "No es justo que en Sudamerica clasifiquen seis equipos y que el séptimo juegue el repechaje, mientras que acá los grupos son tan cerrados", expresó el exjugador, al mismo tiempo en que aseguró que le generaba "cierta tristeza" ver a seis equipos sudamericanos clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Lo cierto es que las palabras de Gattuso encuentran anclaje en las pésimas actuaciones de Italia en las últimas Eliminatorias. Después de alzar la Copa del Mundo en 2006, la Azzurra fue eliminada en la fase de grupos Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, para luego ni siquiera clasificar a las citas de Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, se ubica segunda en el Grupo I que lidera Noruega, equipo al que deberá vencer por nueve goles de diferencia si quiere sacar pasaje directo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Emiliano Martínez Gennaro Gattuso Selección Argentina
