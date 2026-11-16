El arquero argentino será titular ante Costa Rica después de la fractura de mandíbula que sufrió en Inglaterra y utilizará un protector fabricado especialmente para su recuperación.

Emiliano Martínez volverá a defender el arco de la Selección Argentina este martes frente a Costa Rica, en Córdoba, luego de superar una lesión que encendió las alarmas en Chelsea. Para esta nueva presentación, el campeón del mundo utilizará una protección facial diseñada a medida, que le permitirá disputar el encuentro con mayores cuidados sobre la zona afectada.

LEER MÁS: Dibu Martínez regresa a la titularidad y Scaloni explicó por qué decidió preservarlo ante Uruguay

Cómo es la protección especial que utilizará el Dibu Martínez

El arquero sufrió una fractura de maxilar el pasado 17 de octubre, durante el partido que Chelsea disputó frente a Everton por la Premier League. El fuerte impacto que recibió lo obligó a pasar por el quirófano, donde los médicos colocaron placas y tornillos para estabilizar el hueso.

En el marco de su regreso progresivo a las canchas, Martínez contará con una máscara protectora confeccionada especialmente para su rostro. El dispositivo está elaborado con fibra de carbono, un material que ofrece una combinación de resistencia y poco peso, dos características fundamentales para no perjudicar los movimientos y las reacciones que exige su puesto.

Además, el equipamiento posee almohadillas en su interior para distribuir la presión y evitar molestias sobre las zonas sensibles. En los entrenamientos con el seleccionado también se lo pudo observar utilizando una faja de sujeción mandibular y un gorro negro para mantener el protector correctamente colocado.

Para qué sirve el protector y cómo ayuda en su recuperación

La función principal de esta protección es reducir las consecuencias de posibles impactos mientras el arquero completa su recuperación. Su estructura actúa como una barrera frente a golpes accidentales, pelotazos, caídas o choques con otros futbolistas, situaciones que pueden producirse durante un partido.

Al mismo tiempo, el diseño permite resguardar la mandíbula y limitar los movimientos que podrían comprometer el proceso de consolidación del hueso después de la intervención quirúrgica.

No es la primera vez que el guardameta recurre a un elemento especial para continuar jugando. En junio de 2026 había utilizado férulas flexibles fabricadas mediante impresión 3D, desarrolladas por emprendedores de Mar del Plata, para proteger sus dedos y evitar hiperextensiones luego de sufrir una fractura en el anular.

Ahora, el Dibu tendrá un nuevo desafío con la camiseta argentina: volver a la titularidad ante Costa Rica con una protección diseñada para cuidar su rostro sin resignar seguridad ni movilidad bajo los tres palos.