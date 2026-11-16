Colapinto se prepara para una nueva presentación en Estados Unidos y señaló que las bajas temperaturas y el cuidado de los neumáticos.

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Las Vegas, donde intentará volver a sumar puntos con Alpine. En la previa de la anteúltima etapa de la temporada, el piloto argentino destacó las particularidades del circuito callejero y anticipó las dificultades que deberá afrontar la escudería francesa para encontrar el rendimiento esperado durante el fin de semana.

El corredor bonaerense expresó su entusiasmo por regresar al trazado estadounidense, que recibirá por tercera ocasión en su trayectoria dentro de la Fórmula 1.

"Es muy emocionante regresar a Las Vegas para darles inicio a los últimos tres Grandes Premios de la temporada. Esta pista es una de las más geniales de este deporte y es muy especial poder correr por el famoso Las Vegas Strip", manifestó en declaraciones difundidas por el sitio oficial de Alpine.

Además, el argentino reconoció que los últimos compromisos estuvieron por debajo de las expectativas del equipo, que buscará revertir esa tendencia en territorio norteamericano.

"La reciente seguidilla de carreras realmente no nos ha visto capitalizar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso", sostuvo.

El frío y los neumáticos, las principales preocupaciones del argentino

Uno de los aspectos que más atención demandará será el comportamiento de los neumáticos durante la competencia nocturna. Las bajas temperaturas características de Las Vegas representan una dificultad adicional para los equipos, que deberán encontrar la ventana de funcionamiento adecuada.

En ese sentido, Colapinto explicó: "Las temperaturas nocturnas en el desierto son un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será un objetivo clave, y podría ser una carrera bastante emocionante con las rectas muy largas, especialmente con los autos de este año".

El argentino también buscará mejorar sus antecedentes en este circuito. En 2024, cuando competía para Williams, debió largar desde los boxes por las reparaciones que necesitó su monoplaza tras el fuerte accidente sufrido en la clasificación y terminó 14°.

Un año después, su actuación tampoco fue la esperada: cruzó la bandera a cuadros en el último puesto, el 15°, luego de comenzar la carrera desde esa misma posición. Ahora, con Alpine, tendrá una nueva oportunidad de cambiar su historial en las calles de Nevada y volver a meterse en la zona de puntos.