El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta (amarillo y naranja) para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo por tormentas fuertes.

El SMN emitió un doble alerta por tormentas fuertes para la ciudad de Santa Fe y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes por la tarde un doble alerta meteorológico (amarillo y naranja) por tormentas fuertes para el departamento La Capital, Garay y San Jerónimo. El aviso también abarca el sur y el noroeste de la provincia de Santa Fe.

La advertencia es fenómenos fuertes o puntualmente severos, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

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Doble alerta por tormentas

Según informó el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual. Las condiciones de inestabilidad podrían generar complicaciones en distintos sectores, especialmente en áreas urbanas con dificultades de drenaje y caminos rurales.

La advertencia meteorológica estará vigente durante la madrugada y, de acuerdo con la información difundida por el SMN, dejaría de regir hacia media mañana. Sin embargo, la evolución de las tormentas dependerá del desplazamiento de los sistemas de inestabilidad sobre la región.

El SMN también publicó alertas para las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero.