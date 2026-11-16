La Dirección Nacional de Arbitraje, encabezada por Federico Beligoy, difundió una circular para reforzar la aplicación de la norma y exigió mayor firmeza ante las protestas y los tumultos.

La Dirección Nacional de Arbitraje emitió una advertencia dirigida a los árbitros del fútbol argentino para recuperar el cumplimiento de la zona de capitanes. A través de una nueva circular, el organismo reclamó que se apliquen sanciones disciplinarias a los futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos que no respeten las disposiciones, especialmente durante las revisiones del VAR.

La circular de Beligoy y el pedido de sanciones

Mediante la Circular 02/26, el ente conducido por Federico Beligoy fue contundente respecto de los comportamientos que se repiten alrededor de los jueces cuando deben revisar una jugada en el monitor.

"Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitoreo del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión", señala el documento.

Además, la Dirección Nacional de Arbitraje remarcó que las reacciones de los futbolistas frente a las decisiones arbitrales deben tener consecuencias de acuerdo con la gravedad de cada conducta.

"La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario. Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral y, por tal motivo, debe ser sancionada", agrega la circular.

También apuntaron a las sujeciones dentro de las áreas

La zona de capitanes comenzó a implementarse en el fútbol argentino a finales de 2024, con la intención de evitar que varios jugadores rodearan al árbitro para reclamar durante una decisión, especialmente cuando intervenía el VAR. Sin embargo, su aplicación perdió fuerza con el paso del tiempo y las protestas colectivas volvieron a repetirse.

Ahora, la intención de la DNA, que también cuenta con Fernando Rapallini en su estructura, es recuperar el cumplimiento de la medida y exigir que los jueces actúen ante cada incumplimiento.

Por otra parte, el comunicado hizo hincapié en las infracciones por sujeciones dentro de las áreas, una situación que también requiere mayor atención de los árbitros. En ese sentido, el organismo sostuvo que la prevención debe ser la primera herramienta, mediante advertencias y diálogo con los futbolistas.

No obstante, dejó en claro que, si los jugadores no colaboran o reinciden en esas acciones, deberán aplicarse las sanciones técnicas y disciplinarias correspondientes. De esta manera, la Dirección Nacional de Arbitraje busca unificar criterios y evitar tanto las protestas masivas como las infracciones reiteradas en las áreas.