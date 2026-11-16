La crecida aceleró su avance sobre el paraje de Monte Vera y ya afecta calles y propiedades cercanas a la ribera. Hay familias autoevacuadas y un operativo para preservar los caminos y garantizar el acceso de los residentes.

La crecida del río Paraná y de la laguna Setúbal profundiza la preocupación en el paraje El Chaquito , en jurisdicción de Monte Vera. En los últimos días, el agua avanzó con mayor rapidez sobre la zona costera, alcanzó sectores de viviendas y obligó a algunas familias a retirar sus pertenencias ante el riesgo de que ingrese a sus casas.

Mientras los vecinos siguen de cerca la evolución del nivel del agua, la Municipalidad de Monte Vera implementó restricciones en los accesos al sector costero para evitar la circulación de visitantes y priorizar el tránsito de quienes viven o trabajan en el lugar. También se realizan tareas para mantener caminos alternativos y garantizar la conectividad de las familias.

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El agua aceleró su avance sobre la costa

Pablo Beldoménico, referente vecinalista de El Chaquito, describió un cambio marcado en el comportamiento de la crecida durante los últimos días. "Llegó la ola en su etapa, digamos, más crítica. Empezó a crecer a una velocidad más rápida que lo que venía y en poco tiempo ha subido bastante", señaló a Telefe Santa Fe.

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El vecino explicó que el avance puede observarse en distintos puntos de la costa. "Hace una semana acá había un poco de playa, apenas, pero había, y ahora ya está subiendo día a día. Vemos cómo los escalones se van llenando aquí", relató.

Según Beldoménico, la aceleración generó cambios visibles en poco tiempo, aunque en las últimas horas comenzaron a observar una desaceleración. "Ahora se nota que está desacelerando y esperamos los vecinos acá que en los próximos dos días ya se frene y quede estabilizado, por lo menos por un tiempo", expresó.

En ese sentido, indicó que los vecinos siguen con atención la evolución de toda la cuenca y esperan que no se produzcan lluvias extraordinarias que puedan provocar un nuevo repunte del nivel del agua.

Familias retiran sus pertenencias ante el riesgo de inundación

La situación también se refleja en las viviendas más próximas a la ribera. Mateo, uno de los vecinos del paraje, contó que comenzaron a retirar los elementos que todavía permanecían en la primera casa alcanzada por el agua.

"Estamos en el Chaquito, ya estamos tratando de evacuar lo que queda, la primera casa que se inunda", explicó. Además, advirtió sobre la velocidad con la que avanzó el agua: "Estos últimos dos días subió increíble. Cada dos horas aumentaba 100 más, 100 más, 100 más".

El vecino señaló que la prioridad es poner a resguardo los objetos que pueden deteriorarse con el contacto con el agua, especialmente materiales de madera y metal. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que el nivel continúe subiendo: "En esta crecida no sabemos. En teoría ahora va a frenar, pero estamos estimando 30, 40 centímetros dentro de la casa".

La decisión de dejar una vivienda también implica un riesgo para quienes deben abandonar sus pertenencias. "Venís, sacás las cosas que importan y te arriesgás a perder el resto", resumió.

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El Municipio limitó el ingreso de visitantes y prioriza a los residentes

Frente al avance del agua, la Municipalidad de Monte Vera dispuso un corte preventivo en el acceso vial hacia la ribera del Paraje La Costa. La medida restringe el ingreso de turistas, pescadores y deportistas, y permite únicamente la circulación de quienes residen o trabajan en el sector.

El secretario de Gobierno municipal, Emanuel Ponce, explicó que la decisión apunta a preservar los caminos y concentrar los recursos en la emergencia. "Restringimos el acceso a todos los visitantes que vengan a recrearse y demás, y solamente dejamos el paso para los vecinos del paraje", indicó en diálogo con LT10.

En cuanto a la situación habitacional, el funcionario precisó que no hay personas alojadas en centros municipales de evacuación. Se registran familias autoevacuadas que trasladaron preventivamente sus pertenencias a otros domicilios, mientras que las viviendas ubicadas en sectores más elevados permanecen fuera del alcance del agua y bajo monitoreo.

Además, se coordinó con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) un corte localizado del suministro eléctrico en la franja costera afectada por el avance del agua.

Caminos alternativos y un operativo para sostener la conectividad

Uno de los principales reclamos de los vecinos está relacionado con el estado de los accesos. Beldoménico señaló que la vecinal realizó distintas gestiones ante las autoridades y destacó los trabajos municipales para habilitar caminos que permitan llegar a las viviendas de los sectores más comprometidos.

"Ahora las autoridades municipales estuvieron abriendo un camino, porque en la parte sur de la costa del Chaquito se anega más fácil y hay vecinos que tienen que poder llegar", explicó. También recordó que, durante la última inundación, algunas familias debieron ingresar a través de los campos cuando el camino directo quedó cubierto por el agua.

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Desde el Municipio informaron que el tramo bajo de Chaco Chico sufrió anegamientos, pero permanece habilitada una vía alternativa por el camino Santa Ana para garantizar la circulación. Las tareas buscan preservar el acceso de los residentes y permitir el desplazamiento de los servicios de seguridad y asistencia.

En paralelo, Beldoménico confirmó que existe un plan de contingencia y que ya se realizó un relevamiento de las personas que podrían necesitar ser evacuadas. "Hay un plan de contingencia, ya censaron a la gente que se tiene que evacuar y, bueno, estamos aquí expectantes", sostuvo.

Mateo, por su parte, insistió en la necesidad de mantener los caminos en condiciones para evitar que el paraje quede aislado. "Hay que mantener el camino alto como está. Si no, no se puede ingresar, ni la seguridad con la policía, porque esto pasa a ser un riesgo, no hay acceso, se abandona", advirtió. También reclamó mayor acompañamiento de las autoridades.

Sin afectaciones en las principales vías de circulación

Según precisó la Municipalidad, las principales arterias de circulación metropolitana, entre ellas la Ruta Provincial N.º 2 y la avenida Aristóbulo del Valle, continúan operativas y sin inconvenientes. También se desarrolla con normalidad el tránsito urbano en los sectores alejados de la ribera.

En el ámbito productivo, los ganaderos trasladaron previamente sus animales desde las islas hacia campos altos del continente para evitar pérdidas. Los quinteros instalados en las zonas más elevadas del paraje, en tanto, permanecen bajo seguimiento municipal ante la posibilidad de que el nivel del agua continúe subiendo.

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Ponce remarcó que la restricción de visitantes permite destinar los recursos disponibles a la atención de la emergencia y evitar situaciones de riesgo en el sector costero. Además, pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Municipio.

"Lo único que le pedimos a todos los vecinos es seguir los canales oficiales de comunicación, que no se altere. Esto es control, prevención y no desesperarse", concluyó el funcionario.

Mientras tanto, los habitantes de El Chaquito permanecen atentos a la evolución del Paraná y esperan que la desaceleración observada en los últimos días se traduzca en una estabilización del nivel del agua, para evitar nuevas complicaciones en las viviendas y los caminos de acceso.