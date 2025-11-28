Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Tras la salida de Frank Kudelka, la dirigencia de Huracán se movió rápido y selló el retorno de Diego Martínez

Ovación

Ovación

28 de noviembre 2025 · 18:48hs
Huracán definió al técnico para el próximo ciclo y acordó el regreso de Diego Martínez, quien firmará contrato hasta junio de 2027. La dirigencia encabezada por Abel Poza completó las gestiones tras varios días de negociaciones para encontrar al reemplazante de Frank Kudelka.

Huracán tiene nuevo técnico

La decisión se tomó luego de una evaluación del escenario deportivo posterior a la eliminación en el Clausura. Poza asumió la interlocución directa con Martínez y trabajó sobre las diferencias que habían quedado abiertas desde su partida rumbo a Boca, conflicto que involucró al actual vicepresidente David Garzón. La normalización de la relación entre ambas partes resultó determinante para avanzar.

En su salida previa, Huracán había percibido 175 millones de pesos por la rescisión del contrato del entrenador. Esa desvinculación generó sorpresa en el club porque se produjo pocos días después de que Martínez expresara públicamente su continuidad, mientras el mánager Daniel Vega sostenía que no existía otro escenario posible. Su primer ciclo finalizó con 23 partidos dirigidos y un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas.

La negociación actual se extendió más de lo previsto debido a que el representante del entrenador, Luciano Krikorián, se encontraba fuera del país, aunque ese factor no alteró la decisión institucional.

La dirigencia pretende retomar el proyecto deportivo interrumpido en 2023, que mantiene a Vega como director deportivo, a Walter Coyette en inferiores y a Mauro Milano en la Reserva.

Huracán no tendrá participación internacional en 2026, pero la conducción apunta a recuperar el orden competitivo mostrado en el último Apertura, instancia en la que el equipo alcanzó la final

