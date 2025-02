Diego Schwartzman perdió con Pedro Martínez en el Argentina Open y se retiró

Fin del tenis para Diego Schwartzman

A sus 32 años, el ex número 8 del mundo no pudo frente a Pedro Martínez y cayó por 6-2 y 6-2 en su último partido como tenista del circuito profesional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1890137841730220428&partner=&hide_thread=false LA EMOCIÓN DEL PEQUE



Diego Schwartzman cayó por 6-2 y 6-2 ante el español Pedro Martínez y disputó su último partido como tenista profesional. Así lo reconoció el Lawn Tennis. pic.twitter.com/ZJax09rAry — TyC Sports (@TyCSports) February 13, 2025

Tras haber logrado una gran victoria en la primera ronda ante el chileno Nicolás Jarry, el Peque no pudo sostener el envión triunfal y cayó por 6-2 y 6-2 ante el jugador que ocupa el puesto número 41° en el escalafón.

En el court central del Buenos Aires Lawn Tennis se vivió una jornada a pura emoción. El público ovacionó de manera permanente al argentino, que vivió los últimos puntos entre lágrimas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1890143306606149718&partner=&hide_thread=false Tras la derrota ante Pedro Martínez, el Peque Schwartzman no pudo contener las lágrimas. Diego tuvo su último encuentro como tenista profesional. pic.twitter.com/SzaEYr3BN1 — TyC Sports (@TyCSports) February 13, 2025

“Oficialmente jubilado”, dijo con humor Schwartzman al terminar el partido. Y sobre sus sensaciones del encuentro, señaló: “Intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. La cabeza y el cuerpo no conectaban. Lo competitivo lo tengo hasta el último segundo, pero voy a hacer como que el partido no existió. No tengo más que palabras de agradecimiento”.