Uno Santa Fe | Ovación | Fassi

Diferencias saldadas con Fassi: Tapia visitó las instalaciones de Talleres de Córdoba

La relación entre el presidente de la AFA y el de Talleres mejoró en los últimos meses.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 11:49hs
Diferencias saldadas con Fassi: Tapia visitó las instalaciones de Talleres de Córdoba

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, visitó las instalaciones de Talleres e incluso se sacó fotos con su presidente del club cordobés, Andrés Fassi, con quien mejoró sustancialmente la relación en los últimos meses.

“Un gusto haber recorrido las instalaciones de Talleres de Córdoba y visitado a los chicos y chicas delas categorías infantiles que van a competir en AFA. Quiero agradecer a Andrés Fassi por la invitación. Ha sido una muy buena jornada”, fue el mensaje de Tapia, donde se lo pudo ver junto a los chicos de las categorías inferiores de Talleres y a Fassi.

La relación entre Tapia y Fassi mejoró mucho en los últimos meses, luego de que este último pidiera disculpas por sus dichos contra el presidente de la AFA.

Todo había comenzado tras la eliminación de Talleres en la Copa Argentina 2024 ante Boca, cuando lanzó graves acusaciones ante Tapia: “Desde el año 2020 que nos perjudica... Le entregué cuatro propuestas distintas para mejorar el fútbol argentino. Chiqui, no solamente no me recibiste cuando estuve en Buenos Aires, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto”.

Sin embargo, Fassi dio marcha atrás en sus declaraciones hace pocos meses, al reconocer que se equivocó con sus críticas hacia Tapia.

Si bien la relación entre Tapia y Fassi parece haberse arreglado, el que no perdonó aquellas críticas fue el tesorero de la AFA y patovica en redes sociales, Pablo Toviggino, quien lo trató de “cara de piedra”, “traidor” y “mentiroso”.

Esta mejora en la relación de Tapia con Fassi se da casualmente durante la complicada situación que atraviesa Talleres, ya que a falta de solo dos fechas por disputar en el Torneo Clausura se encuentra a tres puntos de la zona de descenso.

La publicación en redes de Chiqui Tapia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1986424483322753371&partner=&hide_thread=false

Fassi Tapia Talleres
Noticias relacionadas
La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Túnez y se metió en los 16avos del Mundial.

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

del repudio al silencio: el doble estandar con sebastian villa

Del repudio al silencio: el doble estándar con Sebastián Villa

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico.

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el Superclásico

Eduardo El Chaque Bordón junto a su entrenador Totino Caunedo será protagonista en Sportivo Guadalupe.

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos