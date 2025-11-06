Diferencias saldadas con Fassi: Tapia visitó las instalaciones de Talleres de Córdoba

La relación entre el presidente de la AFA y el de Talleres mejoró en los últimos meses.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, visitó las instalaciones de Talleres e incluso se sacó fotos con su presidente del club cordobés, Andrés Fassi , con quien mejoró sustancialmente la relación en los últimos meses.

“Un gusto haber recorrido las instalaciones de Talleres de Córdoba y visitado a los chicos y chicas delas categorías infantiles que van a competir en AFA. Quiero agradecer a Andrés Fassi por la invitación. Ha sido una muy buena jornada” , fue el mensaje de Tapia, donde se lo pudo ver junto a los chicos de las categorías inferiores de Talleres y a Fassi.

La relación entre Tapia y Fassi mejoró mucho en los últimos meses, luego de que este último pidiera disculpas por sus dichos contra el presidente de la AFA.

Todo había comenzado tras la eliminación de Talleres en la Copa Argentina 2024 ante Boca, cuando lanzó graves acusaciones ante Tapia: “Desde el año 2020 que nos perjudica... Le entregué cuatro propuestas distintas para mejorar el fútbol argentino. Chiqui, no solamente no me recibiste cuando estuve en Buenos Aires, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto”.

Sin embargo, Fassi dio marcha atrás en sus declaraciones hace pocos meses, al reconocer que se equivocó con sus críticas hacia Tapia.

Si bien la relación entre Tapia y Fassi parece haberse arreglado, el que no perdonó aquellas críticas fue el tesorero de la AFA y patovica en redes sociales, Pablo Toviggino, quien lo trató de “cara de piedra”, “traidor” y “mentiroso”.

Esta mejora en la relación de Tapia con Fassi se da casualmente durante la complicada situación que atraviesa Talleres, ya que a falta de solo dos fechas por disputar en el Torneo Clausura se encuentra a tres puntos de la zona de descenso.

La publicación en redes de Chiqui Tapia