A la espera de la resolución de su futuro, un jugador de River pasea por Disney

El mediocampista de River, Giuliano Galoppo , se encuentra de vacaciones con su pareja en los parques de Disney , a la espera de que el club de Núñez adquiera definitivamente sus servicios tras estar cedido esta última temporada.

Luego de lo que fue este año a préstamo en River donde jugó 35 partidos y marcó 7 goles, el futbolista cuya ficha pertenece al San Pablo de Brasil se encuentra de vacaciones con su pareja en Estados Unidos, donde se mostró en uno de los famosos parques de diversiones de Orlando.

Además, se lo vio en el Chase stadium el sábado donde el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer.

Giuliano Galoppo espera una definición de River

El mediocampista formado en Banfield está muy cerca de seguir siendo jugador de River ya que la dirigencia del Millonario tomó la decisión de adquirir el 65% de la ficha del jugador por 3.2 millones de dólares. Además, el futbolista de 26 años firmará contrato hasta diciembre de 2028 y contará con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

El entrenador Marcelo Gallardo considera a Galoppo una pieza indispensable en el armado de su equipo titular. En el primer semestre del año, el jugador fue de la partida en gran parte de los encuentros pero, a raíz de lesiones, empezó a perder terreno en la segunda etapa del año.