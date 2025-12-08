Uno Santa Fe | Ovación | River

A la espera de la resolución de su futuro, un jugador de River pasea por Disney

El mediocampista de River, Giuliano Galoppo, está de vacaciones en Disne, a la espera de adquieran su pase servicios tras estar cedido esta última temporada

8 de diciembre 2025 · 15:01hs
A la espera de la resolución de su futuro, un jugador de River pasea por Disney

El mediocampista de River, Giuliano Galoppo, se encuentra de vacaciones con su pareja en los parques de Disney, a la espera de que el club de Núñez adquiera definitivamente sus servicios tras estar cedido esta última temporada.

Luego de lo que fue este año a préstamo en River donde jugó 35 partidos y marcó 7 goles, el futbolista cuya ficha pertenece al San Pablo de Brasil se encuentra de vacaciones con su pareja en Estados Unidos, donde se mostró en uno de los famosos parques de diversiones de Orlando.

Además, se lo vio en el Chase stadium el sábado donde el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final de la Major League Soccer.

Giuliano Galoppo espera una definición de River

El mediocampista formado en Banfield está muy cerca de seguir siendo jugador de River ya que la dirigencia del Millonario tomó la decisión de adquirir el 65% de la ficha del jugador por 3.2 millones de dólares. Además, el futbolista de 26 años firmará contrato hasta diciembre de 2028 y contará con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

El entrenador Marcelo Gallardo considera a Galoppo una pieza indispensable en el armado de su equipo titular. En el primer semestre del año, el jugador fue de la partida en gran parte de los encuentros pero, a raíz de lesiones, empezó a perder terreno en la segunda etapa del año.

River Disney Giuliano Galoppo
Noticias relacionadas
River despidió a Enzo Pérez y a otros jugadores históricos a los cuales no se les renovó el contrato.

River despidió a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez

divisiones inferiores de la asb: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

en esperanza inicia la fecha 4 del reposicionamiento a2 del oficial

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

tras la intimacion del gobierno, se cayo la web de la universidad de la afa

Tras la intimación del Gobierno, se cayó la web de la Universidad de la AFA

Lo último

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Último Momento
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Colotto: Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando

Colotto: "Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"