Comenzó el segundo certamen de la temporada en rama masculina en divisiones inferiores, además de el inicio del campeonato en U19. Todo el repaso de los resultados registrados en los diferentes escenarios.
Divisiones inferiores: todo el repaso de una jornada a pleno en el plano ASB
En la rama masculina hubo acción con el inicio del segundo certamen en divisiones inferiores, mientras que también comenzó la actividad en U19.
Por Ovación
DIVISIONES INFERIORES - FECHA 1 - SÁBADO 1 DE AGOSTO
CATEGORÍA INFANTILES
Colón (SJ) 31 - Kimberley 9 (PC, resto amistoso)
Argentino B 22 - Unión (SF) 90
Regatas (SF) 89 - CUST A 32
Almagro 94 - Gimnasia 29
República del Oeste 33 - Sanjustino 105
Banco A 22 - Alma Juniors 84
Argentino A 57 - Rivadavia Juniors 55
CATEGORÍA CADETES
Regatas (SF) 49 - CUST A 103
Almagro A 72 - Gimnasia 58
República del Oeste 48 - Sanjustino 52
Regatas (C) 51 - Centenario 71
Banco A 100 - Alma Juniors 63
CATEGORÍA JUVENILES
Colón (SJ) 101 - Kimberley 40
República del Oeste 30 - Sanjustino 115
CATEGORÍA U19
Regatas (C) 70 - Centenario 73
República del Oeste 77 - Rivadavia Juniors 56
Santa Rosa 58 - Colón (SF) 48