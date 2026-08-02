Uno Santa Fe | Ovación | inferiores

Divisiones inferiores: todo el repaso de una jornada a pleno en el plano ASB

En la rama masculina hubo acción con el inicio del segundo certamen en divisiones inferiores, mientras que también comenzó la actividad en U19.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 13:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Divisiones inferiores: todo el repaso de una jornada a pleno en el plano ASB

Comenzó el segundo certamen de la temporada en rama masculina en divisiones inferiores, además de el inicio del campeonato en U19. Todo el repaso de los resultados registrados en los diferentes escenarios.

DIVISIONES INFERIORES - FECHA 1 - SÁBADO 1 DE AGOSTO

CATEGORÍA INFANTILES

Colón (SJ) 31 - Kimberley 9 (PC, resto amistoso)

Argentino B 22 - Unión (SF) 90

Regatas (SF) 89 - CUST A 32

Almagro 94 - Gimnasia 29

República del Oeste 33 - Sanjustino 105

Banco A 22 - Alma Juniors 84

Argentino A 57 - Rivadavia Juniors 55

CATEGORÍA CADETES

Regatas (SF) 49 - CUST A 103

Almagro A 72 - Gimnasia 58

República del Oeste 48 - Sanjustino 52

Regatas (C) 51 - Centenario 71

Banco A 100 - Alma Juniors 63

CATEGORÍA JUVENILES

Colón (SJ) 101 - Kimberley 40

República del Oeste 30 - Sanjustino 115

CATEGORÍA U19

Regatas (C) 70 - Centenario 73

República del Oeste 77 - Rivadavia Juniors 56

Santa Rosa 58 - Colón (SF) 48

inferiores ASB U19
Noticias relacionadas
barracas central se impuso con la minima y le gano a riestra

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

santiago lencina deja river y continuara su carrera en el futbol espanol

Santiago Lencina deja River y continuará su carrera en el fútbol español

inter miami igualo con columbus en el regreso de messi tras el mundial

Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

arthur gea gano su primer titulo atp en los cabos tras vencer a denis shapovalov

Arthur Gea ganó su primer título ATP en Los Cabos tras vencer a Denis Shapovalov

Lo último

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Último Momento
Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Tenemos que ser protagonistas: Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

"Tenemos que ser protagonistas": Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

Ovación
Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal