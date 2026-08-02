Combustibles en Santa Fe: por qué las estaciones de servicio aseguran que cada vez venden menos

Ricardo Bértola explicó que el consumo permanece deprimido, que los precios los definen las petroleras y que las estaciones buscan sostener su actividad potenciando cafeterías, tiendas y otros servicios

Las estaciones de servicio de Santa Fe y Santo Tomé atraviesan un escenario complejo debido a la caída sostenida en el consumo de combustibles . Así lo aseguró Ricardo Bértola , integrante de la Cámara Santafesina de Expendedores de Combustibles , durante una entrevista con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO , que se emite por UNO 106.3 .

El dirigente explicó que, si bien la provincia mostró un leve crecimiento en las ventas de combustibles respecto de otras jurisdicciones, ese dato responde principalmente al movimiento generado por la cosecha gruesa, la siembra fina y el intenso transporte de cereales hacia los puertos , y no a una mejora del consumo minorista en las estaciones de servicio.

"Las caídas de ventas en las estaciones de servicio son bastante preocupantes para nosotros", afirmó Bértola, quien aclaró que gran parte del combustible destinado al sector agropecuario y a grandes empresas se comercializa por otros canales, como distribuidores mayoristas o ventas directas de las petroleras, sin pasar por los surtidores tradicionales.

Un consumo que dejó de tener picos

Según explicó el representante de los expendedores, el comportamiento de los clientes también cambió durante los últimos meses.

Antes, los primeros días de cada mes concentraban el mayor movimiento debido al cobro de salarios. Sin embargo, actualmente las ventas se distribuyen de manera más uniforme como consecuencia del uso de promociones bancarias, descuentos de aplicaciones y beneficios de las petroleras.

Aun así, remarcó que la tendencia continúa siendo descendente. "Hoy las ventas están mucho más planas durante todo el mes, pero con un nivel inferior al que teníamos anteriormente", sostuvo.

El impacto del precio del petróleo y los impuestos

Consultado sobre las variaciones en el precio de los combustibles, Bértola explicó que el valor en los surtidores depende de múltiples variables, entre ellas el precio internacional del barril de petróleo, la cotización del dólar, la demanda y la política comercial de cada petrolera.

En el caso de YPF, recordó que la empresa aplica un sistema de actualización dinámica que puede modificar los precios diariamente según distintos indicadores de mercado.

"Nosotros los estacioneros no somos formadores de precios. Las petroleras son quienes determinan cuánto cuesta cada combustible", remarcó.

Además, señaló que el Impuesto a los Combustibles Líquidos continúa con actualizaciones parciales debido a la decisión del Gobierno nacional de evitar que un incremento pleno impacte sobre la inflación.

"El combustible es uno de los primeros disparadores de la inflación. Si aumenta el combustible, aumentan prácticamente todos los productos", explicó.

Un margen reducido para las estaciones de servicio

Otro de los puntos que planteó Bértola fue la rentabilidad del sector. Indicó que el margen bruto que reciben las estaciones de servicio oscila entre el 8% y el 10%, porcentaje del cual deben afrontar salarios, servicios, impuestos y el resto de los costos operativos.

"Es un margen muy bajo y todos los meses seguimos discutiendo con las petroleras la posibilidad de mejorar un poco esa rentabilidad", afirmó.

La apuesta a los servicios y las tiendas

Frente a la caída en la venta de combustibles, las estaciones buscan diversificar sus ingresos. Bértola explicó que las petroleras impulsan cada vez más el desarrollo de tiendas de conveniencia, cafeterías y espacios gastronómicos, con el objetivo de compensar parte de la pérdida de rentabilidad que genera el expendio de combustibles.

"Hay que reinventarse. Hoy las tiendas tienen un papel mucho más importante dentro del negocio que hace algunos años", señaló.

Autodespacho: todavía con poca aceptación

Respecto del sistema de autodespacho de combustible implementado en algunas estaciones de YPF, el dirigente consideró que aún es prematuro evaluar su impacto.

Según explicó, la modalidad todavía registra una utilización limitada debido a que muchos usuarios prefieren seguir siendo atendidos por personal de playa y encuentran poco práctico realizar la operación por cuenta propia.

"La gente joven lo adopta más fácilmente, pero en general todavía no hay un uso masivo del sistema. Habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo", concluyó.

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