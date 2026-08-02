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Cayeron una mujer y dos hombres por venta barrial de drogas: secuestraron 575 dosis de cocaína

Este sábado, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron dos allanamientos simultáneos en Villa Hipódromo. Fueron aprehendidos los tres principales investigados y secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de agosto 2026 · 13:58hs
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Tres detenido y más de 570 dosis de cocaína secuestrada en Villa Hipódromo 

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Tres detenido y más de 570 dosis de cocaína secuestrada en Villa Hipódromo 

Este fin de semana, y como corolario de una investigación por venta barrial de drogas llevada adelante por pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizaron dos allanamientos simultáneos por orden judicial en dos viviendas ubicadas sobre calle Roque Sáenz Peña al 6300, en el barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas tres personas, una mujer y dos hombres, señalados como los principales investigados en la causa. Además, los agentes secuestraron 575 dosis de cocaína fraccionadas para su comercialización, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Investigación por microtráfico

Desde hacía varias semanas, y por disposición de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Escobar Cello, los pesquisas antinarcóticos de la PDI desarrollaban una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en el barrio Villa Hipódromo.

Las tareas investigativas incluyeron vigilancias encubiertas, filmaciones y registros fotográficos realizados durante las 24 horas en los dos inmuebles investigados. Según la pesquisa, era constante el ingreso de personas que permanecían apenas unos minutos dentro de las viviendas antes de retirarse, una modalidad compatible con la venta de drogas al menudeo.

A esas tareas se sumaron los resultados de las interceptaciones telefónicas, que fortalecieron las sospechas de los investigadores. Toda la evidencia reunida fue presentada ante la fiscalía, que solicitó las órdenes de allanamiento.

Los allanamientos

Con las medidas autorizadas por el Colegio de Jueces, los efectivos antinarcóticos de la PDI irrumpieron de manera simultánea en ambas viviendas de calle Roque Sáenz Peña al 6300.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos una mujer y dos hombres. En la requisa de los inmuebles, los investigadores secuestraron 575 dosis de cocaína ya fraccionadas y acondicionadas para su venta, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación.

Continuarán detenidos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones Región I, que a su vez comunicó el resultado del procedimiento a la fiscal María Laura Escobar Cello, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI).

La funcionaria judicial dispuso que los tres aprehendidos permanezcan privados de la libertad, sean trasladados a Medicina Legal para su revisión médica, posteriormente identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

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