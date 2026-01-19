Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Como dio el golpe en la fecha 21 del Calcio al aplastar 3-0 a Lazio como visitante, con dos goles del arquero Nicolás Paz, que además falló un penal

Como dio el golpe en la fecha 21 del Calcio al aplastar 3-0 a Lazio como visitante, con una actuación contundente en el Olímpico que lo dejó en ventaja desde el arranque y lo sostuvo con eficacia y personalidad en los 90'. El argentino Nicolás Paz convirtió dos.

El equipo visitante abrió el partido prácticamente desde el vestuario, cuando Baturina puso el 1-0 al minuto con un remate cruzado tras la asistencia de Álex Valle. Con el marcador a su favor, Como no aflojó y estiró la diferencia a los 23, mediante Nico Paz, que aprovechó una segunda jugada en el área luego de un intento previo de Caqueret.

En el desarrollo del primer tiempo, el conjunto visitante tuvo la chance de liquidarlo aún antes del descanso: el VAR sancionó penal por una infracción de Kenneth Taylor sobre Caqueret, pero Nico Paz falló su remate desde los doce pasos y mantuvo el 2-0. Lazio intentó reaccionar con remates de Zaccagni y Cataldi, aunque sin precisión ni el peso necesario para meterse en el partido.

Ya en el complemento, Como terminó de sentenciar la historia a los tres minutos con una joya de Paz desde afuera del área, que se clavó en el ángulo para el 3-0 definitivo.

Entre lesiones, amonestaciones y cambios en ambos equipos, Lazio buscó descontar con variantes ofensivas, pero chocó con un rival ordenado que controló el trámite y celebró una victoria enorme en Roma. Con este resultado el Como llegó a la sexta posición con 37 unidades, clasificando a la Conference League, mientras que el Lazio se mantiene en la novena posición con 28 unidades.

Embed - DOBLETE TOP DE NICO PAZ Y GOLEADA DE COMO ANTE LAZIO EN ROMA | Lazio 0-3 Como | RESUMEN

Por otro lado, Cremonese empató 0-0 ante Hellas Verona y siguen en la zona baja de la tabla.