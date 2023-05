Dogos XV derrotó a Pampas en el clásico jugado en Córdoba

Con mucha lluvia caída en la previa del partido, con un balón mojado y un campo mojado, el primer tercio del partido fue con errores de manejo y muchos penales, con el porteño Joaquín de la Vega Mendía aportando nueve puntos con el pie y el local Julián Hernández tres.

El mismo Hernández, sobre la media hora, aprovechó el desconcierto de la defensa de Pampas ante un ataque que parecía desarmarse recibiendo un pase incómodo del medioscrum Agustín Moyano, encontró un pasillo para filtrarse e irse al try que también convirtió. Alto precio pagó la visita ya que por juego cínico en la previa del try, recibió una tarjeta amarilla Juan Pablo Castro.

Dogos2.jpg El mendocino Julián Hernández tuvo una destacada actuación en la franquicia Dogos en el triunfo ante Pampas XV. Prensa UAR

El pie de Hernández volvió a ser clave mientras tuvo un jugador de más; colgó un balón de derecha a izquierda para que Ernesto Giudice gane en el aire el kick cruzado y caiga sobre el ingoal para el segundo try. Con su aceitada pierna izquierda, el apertura aportó la difícil conversión.

Al regresar del descanso, en la húmeda noche cordobesa, el full back Mateo Soler mostró su velocidad al aprovechar su equipo recuperó una pelota en la salida; el Pumita llegó al tercer try de su equipo a los 35 segundos del segundo tiempo.

Ante del décimo minuto, aún con un jugador menos por la amarilla al pilar Rodrigo Martínez, Pampas descontó con un try de Nicolás Damorín, que convirtió Felipe de la Vega Mendía. Por su acción previa, el segunda línea Lautaro Simes recibió una tarjeta amarilla.

Pampas no pudo aprovechar el jugador extra y catorce minutos más tarde, nuevamente una tarjeta amarilla al ingresado Federico Albrisi, dejó a Dogos XV con un jugador menos. Utilizando los backs para definir, Iñaki Delguy le puso nervio a los últimos diez minutos del partido. Pampas mostró buena técnica en el pase bajo presión para que el balón le llegue al wing, que al acercarse a los postes, le facilitó la conversión a de la Vega Mendía.

El apertura, una de las figuras del torneo, puso a su equipo al frente con un penal a cuatro minutos del final. Pero Dogos XV no tardó en recuperar el liderazgo, al atacar desde la salida misma, recuperando el balón que llegó a la punta derecha para que Lautaro Cipriani, aprovechando su cambio de paso y velocidad, apoye su primer try del torneo; el del bonus. Desde una posición difícil, Juan Bautista Baronio aportó una conversión clave para alejar el resultado a más de un penal.

Dogos3.jpg En el cruce de equipos argentinos disputado en el Tala Rugby Club de Córdoba, Dogos doblegó a Pampas por 34 a 29. Prensa UAR

Síntesis:

Dogos XV 34- Pampas XV 29

Dogos XV (34): Tomás Bartolini, Boris Wenger y Octavio Ignacio Filippa; Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Aitor Bildosola, Efraín Elías e Ignacio Gandini (cap); Agustín Moyano y Julián Hernández; Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim, Agustín Segura y Lautaro Cipriani; Mateo Soler. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Roman Pretz, Octavio Barbatti, Ramiro Valdés Irribarren, Federico Albrisi, Valentin Cabral, Juan Cruz Strada, Juan Bautista Baronio, Faustino Sánchez Valarolo.

Pampas (29): Rodrigo Martínez, Rodrigo Pérez Boulan y Javier Corvalán; Eliseo Fourcade y Lorenzo Colidio; Nicolás D'Amorim, Jerónimo Ureta y Santiago Ruíz (cap); Eliseo Morales y Joaquín de la Vega Mendía; Lucio Auad, Juan Pablo Castro, Benjamín Elizalde e Iñaki Delguy; Juan Landó.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe. Luego ingresaron: Ramiro Gurovich, Matías Medrano, Javier Coronel, Manuel Bernstein, Eliseo Chiavassa, Mateo Albanese, Joaquín Lamas, Felipe de la Vega.

Primer tiempo: 9’, penal de Hernández (D); 20, 25 y 27’, penales de De la Vega Mendía (P), y 32 y 38’, conversiones de Hernández por try de él mismo y de Giúdice (D).

Amonestado: 32’, Castro (P).

Resultado Parcial: Dogos XV 17 – Pampas 9.

Segundo tiempo: 1’, conversión de Hernández por try de Soler (D); 6’, penal de Hernández (D); 9 y 31’, conversiones de De la Vega Mendía por tries de D’Amorim y Delguy (P); 10 y 36’, penales de De la Vega Mendía (P), y 38', conversión de Baronio por try de Cipriani (D).

Amonestados: 5’, Fernández Criado (P) y 9’, Simes (D).

Cancha: Tala RC.

Referee: Damián Schneider (Rosario).