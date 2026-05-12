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Millonaria ofensiva de Colón contra José Neris en la FIFA

Mientras Colón pelea arriba en la Primera Nacional, la dirigencia juega otro partido fuera de la cancha e inició acciones formales contra el uruguayo José Neris

Ovación

Por Ovación

12 de mayo 2026 · 17:54hs
Millonaria ofensiva de Colón contra José Neris en la FIFA

El buen presente futbolístico le devolvió tranquilidad a Colón. La victoria frente a All Boys permitió recuperar la cima de la Zona A y reforzó la ilusión del ascenso. Pero mientras la pelota acomoda sonrisas dentro de la cancha, en las oficinas del club se desarrolla una disputa igual de importante.

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La dirigencia sabalera decidió avanzar con todo contra José Neris, que quedó en el centro de un reclamo internacional luego de haber rescindido unilateralmente su vínculo, que expiraba en diciembre, situación que derivó en una presentación formal ante FIFA por una suma, según informó LT10, cercana a los 1.800.000 dólares.

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En Santa Fe consideran que el expediente tiene argumentos sólidos y confían en obtener un fallo favorable. No solamente por la cuestión deportiva o institucional que significó perder al atacante en esas condiciones, sino también porque el resultado podría representar un alivio económico enorme para un club que todavía intenta acomodar sus números.

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Col&oacute;n pone contra las cuerdas a Jos&eacute; Neris.

Colón pone contra las cuerdas a José Neris.

La salida de Neris había dejado heridas internas. Más allá de lo futbolístico, lo que generó mayor malestar fue la forma en la que terminó rompiéndose la relación. Por eso, desde el primer momento, la dirigencia entendió que debía ir hasta las últimas consecuencias.

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Colón tenía el 65% antes de la interrupción del contrato, en tanto el 35% restante era de River de Uruguay, que claramente se vio perdujidcado por el accionar del jugador en conjunto con su representación. Un porcentaje que vuelve todavía más relevante cualquier resolución positiva en FIFA. Por ahora, el proceso sigue su curso lejos de la cancha. Pero en el Mundo Colón saben que este juicio puede terminar valiendo tanto como un ascenso.

Colón José Neris FIFA
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