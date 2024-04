Dogos XV, con un buen desempeño, ganó en Estados Unidos

El buen desempeño tanto ofensivo como defensivo, le dio a Dogos XV un muy buen triunfo en tierras norteamericanas, apoyando once tries para el triunfo 63 a 14 que le permite mantenerse invicto tras ocho fechas.Comparte la primera posición con Pampas – aunque el triunfo de los cordobeses en Newman lo dejan técnicamente primeros – que jugará en Glendale la semana próxima.

Dogos hambrientos dejaron su marca en Estados Unidos

En los pocos momentos de posesión, American Raptors mostró algo del buen juego que puede desarrollar, aunque le falta aún la capacidad de mantenerse en partido durante largos períodos. De hecho, el partido estaba definido antes de finalizar el primer tiempo.

Unos Dogos hambrientos no cejaron en ningún momento en su objetivo de jugar buen rugby, llegando al try a través de line y maul pero también rompiendo la defensa local.Al tercer minuto, el buen trabajo de los forwards del ganador, tras un penal, line y maul, dejó al hooker Tomás Bartolini en el ingoal para abrir el marcador.

Lautaro Cipriani, poco después del décimo minuto, apoyó el segundo try en la bandera derecha después de un ataque que tuvo a Bartolini muy cerca de su segundo try. Nuevamente, Julián Hernández no pudo sumar la conversión, en un partido que lo tuvo muy activo aunque con dificultades en las conversiones.

image.png La franquicia cordobesa Dogos XV, ganó con punto bonus ante American Raptors en Glendale por 63 a 14.

El activo Bartolini volvió al ingoal por tercera vez en la misma esquina derecha, nuevamente con la probada fórmula de line y maul, tras avanzar casi 10 metros con la imposibilidad del anfitrión de frenar el despliegue de los forwards.

El cuarto try, que le aseguró el punto bonus ofensivo a Dogos XV, mostró capacidad ofensiva del ganador como flaqueza defensiva de American Raptors. El wing Nahuel Romero aprovechó su potencia para romper la línea defensiva primero y luego el intento de tackle doble de la última línea local para irse debajo de los postes cerca del primer cuarto de juego.

La sucesión de tries no se detuvo y el ingresado Agustín de Vértiz apoyó al terminar un gran ataque de manos de los backs cordobeses sobre la media hora de juego.El anfitrión tuvo un gran momento enseguida después, con un ataque sostenido qué, si bien no llegó a convertirse en puntos, mostró la capacidad de los Raptors de jugar con el balón.

A tres minutos del final del primer tiempo, llegó la primera celebración norteamericana cuando Devereaux Ferris interceptó un pase defensivo de Dogos XV y apoyó con comodidad, try que Ignacio Mieres convirtió para dejar el marcador 29 a 7 a favor de la visita.

En el segundo tiempo en Denver

La celebración duró poco, ya que de la misma salida, el capitán Franco Molina ganó en el aire y cerca suyo recibió el balón el octavo Valentín Cabral que no pudo ser frenado en una carrera de casi 40 metros. El 34-7 del primer tiempo marcaba una diferencia demasiado grande para recuperar en el segundo tiempo.

El hooker debutante Jackson Zabierek, de enorme actitud y poco antes de ser reemplazado por el capitan Diego Fortuny, fue frenado por la gran defensa cordobesa, con Bartolini poniendo su brazo debajo de la pelota en lo que parecía ser el segundo try local. El entretiempo sirvió para modificar las intenciones del equipo de Glendale que mejoró su actitud en la segunda etapa.

No obstante esto, segundos después de que Raptors reciba una tarjeta amarilla, Bartolini apoyó su tercer try personal y tercer try de maul de line para estirar la ventaja.El try de Thomas Morani llegó en la punta izquierda después de que el maul de Raptors fuera frenado en su avance al ingoal. El balón voló con los backs y un gran último pase de Francisco Quinn dejó al wing de frente a los cinco puntos. El fullback Quinn confirmó su acción con una complicada conversión.

image.png A pesar del agua, Pampas consiguió vencer a Yacaré XV de Paraguay en el CASI por 22 a 12.

Pero Bartolini, formando entre los backs, apoyó su cuarto try desde la siguiente jugada aprovechando el espacio de tener un jugador extra. El octavo Cabral ayudó nuevamente con su segundo try en un ataque en el que en pequeños espacios hubo pases precisos que llevaron a pasar la barrera de los 50 puntos a doce minutos del final.El décimo try cordobés llegó de la mano del fullback Mateo Soler después de un ataque que visitó ambas bandas antes de que apoye uno de los mejores jugadores de la temporada pasada.

El último try del partido fue una joya de toda la cancha, con un Julián Hernández que mareó a la defensa a centímetros de su ingoal para que el wing Nahuel Romero apoye casi 100 metros después. Fue un cierre perfecto para la mejor actuación de Dogos en la historia del Súper Rugby Américas.

* Resultados 8° fecha

Peñarol Rugby 19-Cobras Brasil Rugby 25

Pampas 22-Yacare XV 12

American Raptors 14-Dogos XV 63

* Próxima fecha:

Selknam vs Yacare XV (20/4 – 19 horas)

American Raptors vs Pampas (21/4 – 15 horas)

Dogos XV vs Cobras Brasil Rugby (22/4 – 20 horas)

* Posiciones:

1. Dogos XV 30 pts

2. Pampas 30

3. Yacare XV 20

4. Selknam 12

5. Peñarol Rugby 12

6. American Raptors 10

7. Cobras Brasil Rugby 8