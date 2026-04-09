¿Dónde jugará Argentina sus amistosos previos al Mundial? Sedes y fechas confirmadas

La Selección Argentina ya tiene definidos los escenarios donde disputará sus dos amistosos internacionales previos al Mundial ante Honduras e Islandia

La Selección Argentina ya tiene definidos los escenarios donde disputará sus dos amistosos internacionales previos al Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni se presentarán en Estados Unidos , donde enfrentarán a Honduras e Islandia en el marco de la Fecha FIFA de junio, en lo que será la recta final de su preparación.

El primero de los encuentros será ante Honduras, el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas. El anuncio fue realizado por la federación hondureña a través de sus redes sociales, donde además convocaron a su comunidad en territorio estadounidense a acompañar al equipo en este compromiso ante el vigente campeón del mundo.

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Días más tarde, Argentina se medirá con Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. La confirmación llegó desde la Asociación Islandesa de Fútbol (KSI), que oficializó el amistoso como parte de su calendario internacional. Este duelo marcará el último ensayo del conjunto argentino antes del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, la Albiceleste suma rodaje en suelo norteamericano y ajusta detalles de cara a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.