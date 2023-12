Dorfman: "Regatas es un club que respira básquet"

Más adelante admitió que “entiendo que ahora el rumbo del básquet del club va en otra dirección, no había lugar para mí y no era necesario, por la tanto la decisión de salida fue natural”.

El estratega no dudó en afirmar que “me encontré con un club como es Regatas, que respira básquet, me hicieron sentir desde el primer momento que me querían, eso aceleró los puntos de encuentro, fueron respetuosos con mis tiempos, no tengo más que palabras de agradecimiento”.

En otro tramo de la charla apuntó que “voy a un lugar con infinidad de desafíos, desde conocer una estructura e idiosincracia nueva, con nuevos grupos, estoy abierto a conocer jugadores, personas, me encuentra motivado a esta altura de mi vida”.

En referencia a uno de sus principales objetivos, Dorfman disparó: “La idea es reconstrucción la Primera División, transformándola en un espacio de jerarquía, que sea aspiracional para aquellos que vienen en el recorrido de las formativas, que sea la mejor expresión deportiva del club. Es un proceso de largo aliento, hay que construir un perfil novedoso, con una organización que esté compenetrada y vaya de la mano para desarrollar jugadores y la Primera se nutra de chicos formados en sus canteras”.

Antes de su despedida, soslayó que “el equipo viene de un mal paso deportivo, buscaremos entre experiencia y juventud armar un plantel competitivo para afrontar un 2024 lleno de novedades y desafíos. Lo mío será acompañar para dar un paso adelante en su preparación, en el día a día, estar atento a demandas y necesidades, motivarlos en una nueva mirada, con la construcción de un buen ambiente de trabajo”.