La alineación del conjunto neozelandés comprenderá entonces a Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. En el banco de los relevos estarán Samisoni Taukei’aho, Tamaiti Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.

Los All Blacks se impusieron en los anteriores tres choques mundialistas que sostuvieron con Los Pumas, a lo largo del historial. En la primera edición en 1987, el equipo neozelandés, anfitrión y campeón a la postre, superó por 46-15 a su par albiceleste, en fase de grupos.

En la edición 2011, también con escenario en Nueva Zelanda, los All Blacks se impusieron por 33-10, en cuartos de final. El último enfrentamiento en Copas del Mundo se dio en Inglaterra 2015, en la etapa clasificatoria, y el triunfo correspondió al representante de Oceanía, por 26-16.

Hay 12 jugadores que estuvieron en la derrota en semifinales de RWC 2019 contra Inglaterra: Rieko Ioane, Jordie Barrett, Beauden Barrett, Brodie Retallick, Sam Whitelock, Scott Barrett, Ardie Savea, Aaron Smith, Richie Mo'unga. , Anton Lienert-Brown, Codie Taylor y el capitán Sam Cane.

Hay 10 jugadores en el equipo del día del partido que han jugado en las dos derrotas de los All Black contra Argentina: Sam Whitelock, Shannon Frizell, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Tyrel Lomax, Richie Mo'unga, Ardie Savea, Aaron Smith, Codie Taylor. y el capitán Sam Cane.

Hay cinco jugadores entre los 23 que han llegado a una final de RWC: Brodie Retallick, Aaron Smith, Beauden Barrett y Sam Cane en 2015, y Sam Whitelock en 2011 y 2015. Whitelock busca convertirse en el primer jugador en la historia de la RWC en llegar a tres finales. Will Jordan anotó 28 tries en 29 tests para los All Blacks. El primer try de su carrera fue contra Los Pumas en el Tri-Nations 2020, anotando un doblete desde el banco en solo 15 minutos de juego. No les ha marcado desde ese día.