En su última actuación, Los Pumas dejaron en el camino a Gales de forma heroica (triunfo por 29-17) en los cuartos de final, y para este sexto compromiso en la Copa, el entrenador Michael Cheika dispuso realizar una sola modificación con respecto a la alineación que se presentó ante los Dragones Rojos. En el Stade de France, volverá a ser titular el medio-scrum mendocino Gonzalo Bertranou y sustituirá a Tomás Cubelli, que quedó al margen del grupo de 23 jugadores involucrados en el partido.

rugby los pumas nueva zelanda anuncio equipo vs nz 2.jpg El centro de Los Pampas de Rufino, Santiago Chocobares, está habilitado y será titular ante los All Blacks.

Los ocho reservas serán los mismos que estuvieron disponibles en el duelo con los galeses. En la formación permanecerá como octavo Facundo Isa, que ante los All Blacks cumplirá 50 test-matches con la camiseta nacional. El tercera línea formado en Santiago Lawn Tennis debutó el 8 de noviembre de 2014 ante Escocia, en Edimburgo, y jugará el quinto encuentro de su carrera frente a los Hombres de Negro.

En los 22 test-matches que lleva su ciclo desde que asumió la conducción del seleccionado argentino, Michael Cheika utilizó a cinco medio-scrums, y en los diez capítulos de la actual campaña (2023) solamente actuaron los tres que integran el plantel mundialista.

El número 9 que suma mayor cantidad de presencias es Gonzalo Bertranou, con 18 actuaciones (15 como titular y 3 como suplente); luego aparece el cordobés Lautaro Bazán Vélez, con 11 partidos (2 como titular y 9 como suplente), y el ranking lo completa Tomás Cubelli, con 10 encuentros (5 como titular y 5 como suplente). Durante la temporada 2022 (12 test-maches), también se desempeñaron Felipe Ezcurra (un partido como suplente) y el salteño Eliseo Morales (un cotejo ingresando desde el banco).

Las claves de la elección de Cheika

En la conferencia de prensa en la cual se anunció la formación para enfrentar a los All Blacks, el head coach Michael Cheika fue consultado por las razones que lo llevaron a tomar la decisión de cambiar al Nº 9, y explicó lo siguiente: “No quiero hablar mucho de estrategia, pero tenemos tres medio-scrums que cada semana van rotando, y para este viernes por el tipo de partido que queremos hacer, elegí a Gonzalo (Bertranou). Tomás (Cubelli) y Gonzalo están trabajando mucho con Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Santiago Carreras".

"Recurrimos a este grupo de cinco jugadores para arrancar y terminar los partidos. Siempre hay cambios. Tal vez llame la atención que Tomi (Cubelli) no esté esta semana, después de haber jugado como titular frente a Gales, pero es una situación normal para nosotros; como dije, puede ser que una semana juegue uno y la otro, otro”, dijo el entrenador del seleccionado argentino.

rugby los pumas nueva zelanda anuncio equipo vs nz 3.jpg "Nueva Zelanda es un equipo fuerte", expresó el entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika.

También se le preguntó por la evolución y la actualidad de Los Pumas, luego de un debut no satisfactorio en el torneo, y Cheika describió así la situación: “El Mundial es un camino, no un recorrido en una línea recta. Buscamos ver la manera poder crear el momento de cada partido, aprender de lo que se hizo mal y mejorarlo para el próximo partido. Esto lo hacemos desde el 2022. No es que hubo grandes cambios, sino que pasamos a la acción y mejoramos partido a partido. Tenemos una mentalidad ganadora, cada partido es una final. Y estamos en esta instancia para avanzar hacia un próximo nivel, no estamos contentos solo por haber llegado a las semifinales”, dijo.

La referencia sobre la calidad de los All Blacks fue otro tema que se abordó, y Cheika declaró: “Nueva Zelanda es un equipo fuerte, no solo este año, desde hace mucho que es el equipo número uno del mundo. Sabemos el desafío que implica enfrentarlos. Esto es el Mundial, y a medida que avanza el torneo, cada desafío es más difícil. Tenemos un historial que no está a nuestro favor, pero el viernes tenemos la oportunidad de revertir eso y estaremos listos para afrontar el desafío, y para hacer el mejor partido posible”, expresó el técnico del conjunto nacional.

El australiano Angus Gardner fue designado como árbitro para el test-match entre Los Pumas y Nueva Zelanda, y la alineación de la selección argentina será la siguiente: Thomas Gallo, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. El banco de suplentes lo integrarán Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.