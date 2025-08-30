Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Duelo de necesitados entre Independiente Rivadavia y Argentinos en Mendoza

A las 17, Independiente Rivadavia recibirá a Argentinos en la continuidad de la fecha 7 del Clausura. Arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium

30 de agosto 2025 · 08:38hs
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán este sábado en el estadio Bautista Gargantini por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará, desde las 17, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium.

El equipo de La Paternal intentará sumar de a tres para desplazar a Boca y meterse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que los dirigidos por Alfredo Berti irán en busca de cortar una racha adversa de tres encuentros sin ganar.

Si bien tuvo un arranque complicado, el elenco deNicolás Diezpudo mostrar su mejor cara ygolear por 4 a 1 a Racingcon goles deAlan Lescano, Hernán López Muñoz, Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz.

De esta forma volvió al triunfo tras la caída con Huracán, e intentará seguir sumando de cara a afianzarse en la zona de playoff y meterse nuevamente en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

El inicio de la Lepra mendocina en el Torneo Clausura no es el esperado y no logró acercarse a lo mostrado durante el Apertura, en el que finalizó sexto en su zona, consiguiendo ganar solo un partido de los seis disputados en el campeonato actual.

En su anterior compromisoigualó 1 a 1 con Tigre, que se lo empató con un polémico penal en el tiempo de descuento que convirtió Braian Martínez.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Argentinos

Independiente Rivadavia:Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Kevin Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Argentinos Juniors:Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Juan Cardozo, Nicolás Oroz; Hernán López, Matías Giménez, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Hora: 17.00.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR:Lucas Novelli.

Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza).

TV: ESPN Premium.

