Echeverri, molesto por su falta de minutos en Bayer Leverkusen y ¿guiño a River?

Uno Santa Fe | Ovación | Bayer Leverkusen

Después del triunfo del Bayer Leverkusen, el mediocampista Claudio Echeverri expresó su insatisfacción por no jugar. ¿Quiere volver a River?

29 de octubre 2025 · 19:43hs
Después del triunfo del Bayer Leverkusen, el mediocampista argentino Claudio Echeverri expresó su insatisfacción por no jugar. Mediante una fuerte historia de Instagram, reveló su sensación con una foto en blanco y negro de su paso por River.

El mensaje en redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones particulares que manifestaron su bronca: un reloj de arena, un corazón rojo y un back.

¿Diablito Echeverri quiere volver a River?

De esta manera, Echeverri dejó entrever su descontento por la falta de minutos en el equipo alemán, pese a las expectativas que generó su llegada a la Bundesliga. Su publicación fue interpretada por los hinchas como un mensaje de nostalgia por el Millonario y un llamado de atención al cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, en busca de mayor protagonismo dentro del plantel.

image

En este contexto, comenzaron a surgir versiones sobre una posible vuelta de Echeverri a River Plate, ya sea a préstamo o en un futuro cercano. Si bien desde el club alemán no hubo declaraciones oficiales, el deseo del jugador de recuperar continuidad y el cariño que mantiene por la institución de Núñez alimentan la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con volver a ver al “Diablito” con la camiseta roja y blanca.

