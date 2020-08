Eduardo Coudet le bajó el pulgar a Nacho Fernández

El DT argentino de Inter de Brasil, Eduardo Coudet, admitió este sábado que ya se resignó a que no podrá contar con Ignacio Nacho Fernández, el jugador de River que había pedido como refuerzo, debido a que el club de Porto Alegre no tiene dinero para realizar esa inversión, indicó la prensa brasileña.

"No tenemos dinero. Hoy no hay nada, pero Inter hace las cosas bien, está organizado, se mantiene al día con los jugadores, no podemos desviarnos de eso. Sería una mentira si dijera que no quiero contar con Nacho. Pero no podemos hacer una operación como esa", dijo Coudet a Globo Esporte.

Coudet elogió al jugador de River pero aseguró que tiene clara la realidad del club brasileño: "Elegí dejar Racing para conducir un "Super Inter" pero pasaron muchas cosas y el discurso cambió en el club. Hay que tener inteligencia para conseguir jugadores y tener imaginación. Debo conformar un equipo bueno y barato, creo que puedo hacerlo".

Fernández es el jugador Inter buscaba desde el comienzo de la temporada pero nunca logró acercarse a las pretensiones económicas de River, y eso motivó al jugar surgio de Gimnasia y Esgrima La Plata a renovar su contrato con el club de Nuñez.

Inter es uno de los tres punteros el certamen brasileño tras jugarse dos fechas junto a Athletico Paranaense y Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.