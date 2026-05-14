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Mbappé vs. Arbeloa: el triunfo del Real Madrid quedó tapado por una interna caliente

El francés fue suplente en el triunfo ante Oviedo, dijo que el entrenador lo considera “el cuarto delantero” y recibió una desmentida tajante: “Ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase”

14 de mayo 2026 · 21:30hs
Cortocircuito entre Mbappé y Arbeloa.

Cortocircuito entre Mbappé y Arbeloa.

Real Madrid le ganó 2-0 al Oviedo por La Liga, pero el resultado quedó completamente tapado por el escándalo que se desató después del partido entre Kylian Mbappé y el entrenador Álvaro Arbeloa, en una noche caliente en el Santiago Bernabéu.

Cortocircuito entre Mbappé y Arbeloa

El equipo madrileño se impuso con goles de Gonzalo García, a los 44 minutos, y Jude Bellingham, a los 80, aunque la imagen de la jornada no estuvo en el marcador sino en la suplencia de Mbappé, quien ingresó recién a los 69 minutos y fue recibido con silbidos por parte de los hinchas.

Tras el encuentro, el delantero francés habló en zona mixta y dejó una frase que hizo ruido puertas adentro: “Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono y Gonzalo”.

Mbappé intentó mostrarse respetuoso, pero su declaración expuso el malestar por haber quedado relegado: “Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, sostuvo el atacante.

La respuesta de Arbeloa llegó minutos después y fue igual de fuerte. El técnico desmintió al francés y negó haberle comunicado algo semejante: “Ya me gustaría tener cuatro delanteros. Ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”.

Además, el entrenador marcó autoridad en medio del conflicto: “Soy el entrenador y decido quién juega y quién no. Un jugador que hace cuatro días no pudo ir al banquillo, hoy no podía empezar”, en referencia a la ausencia de Mbappé en el clásico ante Barcelona.

El cortocircuito cayó en el peor momento para el Real Madrid, que atraviesa un cierre de temporada incómodo, sin chances de pelear La Liga y con un Bernabéu cada vez más impaciente. La victoria ante Oviedo sumó tres puntos, pero dejó una certeza más pesada: el problema del Madrid ya no está solamente en la tabla, sino también en el vestuario.

Mbappé Real Madrid triunfo
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