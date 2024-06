El AAT Challenger de Santa Fe entra en la etapa de definiciones

Atractivos duelos en el Santa Fe Lawn Tennis Club

Lauaro Midón también se metió entre los mejores 8 del torneo. El correntino de 20 años derrotó a Nicolas Zanellato (BRA) por 6-2 y 6-2 desplegando un gran tenis. Esta semana está acompañado, como siempre que juega en el país, de sus padres, hermanos y abuela, y luego de su victoria comentó: “Estoy contento, sobre todo por cómo jugué más que por la victoria. Las cosas que ayer no hice tan bien hoy me salieron mejor."

image.png

En relación de jugar en el país dijo: “Jugar en Argentina es mucho más fácil no solo por el tema económico sino también por tener cerca a la familia. Me encanta ver a mi familia apoyándome, me pone muy contento.” Y agregó: “Tengo un par de amigos de Buenos Aires que me prometieron que si llegaba a cuartos iban a venir a verme. Manu La Serna (519° del ranking) me dijo que iba a venir también.”

También se presentó el número 1 del torneo, el boliviano Hugo Dellien, quien actualmente es 168º, pero llegó a ser 64º del ranking mundial en agosto de 2022. El máximo sembrado del evento debió retirarse cuando sacaba 2-5, 0-40 y fue victoria para el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida. Cuando iba 2-1, sufrió un pelotazo en el ojo que le impidió seguir el partido en un curso normal.

Algunas sorpresas en la costanera santafesina

Una de las sorpresas del torneo la está dando Ulises Blanch. El nacido en Puerto Rico, de padre español y que representa a Estados Unidos, viene de derrotar en primera ronda al segundo cabeza de serie, el boliviano Murkel Dellien, y hoy hizo lo propio con el brasileño Pedro Boscardín Días, a quien le ganó por doble 6-4. En perfecto español, comentó: “Crecí acá en Argentina. Mi papá es español y por eso hablo el idioma desde chico. Me mudé acá a los 11 o 12 años y estuve hasta los 20. Hablo como ustedes y lo vivo como ustedes.”

image.png El correntino Lautaro Midón avanzó a los cuartos de final tras imponerse al brasileño Nicolás Zanellato por 6-2 y 6-2.

En dobles hicieron su presentación los locales Lautaro Corthey y Tadeo Ramírez, quienes recibieron una invitación especial por parte de la Asociación Argentina de Tenis. Los santafesinos realizaron un buen partido, pero no les alcanzó y cayeron por 6-3 y 6-4 contra los brasileños Wilson Leite y Matheus Pucinelli de Almeida.

La nota del día la produjeron los argentinos Alejo Lingua Lavallén y Tomás Farjat, quienes derrotaron a los número 1, el paranaense Gonzalo Villanueva y el brasileño Luis Britto, por 6-4 y 6-3. Este jueves seguirá la acción de los octavos de final en el Santa Fe Lawn Tennis Club en singles y en dobles. Las entradas del AAT Challenger Santander edición Santa Fe se consiguen por $4.000 más servicios en www.plateavip.com.ar o en la puerta del club.

image.png El número 1 del torneo, el boliviano Hugo Dellien, se lesionó y debió abandonar, por lo que el triunfo fue para el brasileño De Almeida.

La continuidad del AAT Challenger Santa Fe 2024

En la presente jornada de jueves se jugarán en el court central los siguientes partidos: el argentino Mena lo hará con su compatriota Justo, el español Barreto Sánchez con el ramallense Tomás Farjat, el argentino Villanueva con Monferrer, y en dobles, los argentinos Farjat y Lingua Lavallén lo harán ante el libanés Habib y el norteamericano Hilderbrand. En la cancha 2 los cruces pautados son los siguientes: el peruano Bueno ante el norteamericano Hilderbrand, el brasileño Leite y De Almeida ante los japoneses Watanabe y Yuzuki, los argentinos Aboian ante Ribero y Torres, y Lobanov y Nesterov ante el uruguayo Carou y el argentino Mena.