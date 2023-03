El apoyo que el fútbol femenino necesitaba se hizo realidad

La Liga tomó la determinación de que el femenino juegue los sábados, a la par del masculino y en las canchas principales, con jornadas exclusivas para la categoría. La gestión actual apoya la potenciación de las divisiones formativas, apuntando al crecimiento de las categorías Sub 12 y Sub 15, que en el futuro llegará a reserva y primera.

La Primera A y Primera B, con sus respectivas reservas, comenzarán con el campeonato el próximo sábado 1 de abril. "La presentación que hicimos del fútbol femenino tiene que ver con la magnitud y el crecimiento que ha tenido la disciplina y sin dudas es una de las más importantes a nivel provincial. La creación de la B fue todo un acierto, y hay que tener en cuenta que cada vez se van incorporando más equipos. Esta temporada se han incorporado otros, y cumplir con lo que pregonamos en la gestión que es potenciar las divisiones inferiores, ya que lo formativo es clave en el desarrollo del femenino" sostuvo Leonidas Bonaveri.

image.png Los dirigentes Viviana Servidio, Martín Salemi, Leonidas Bonaveri y Daniel Peter en la presentación de la temporada de fútbol femenino.

La Liga Santafesina tuvo que hacer un corrimiento del torneo de varones, porque la intención es que el femenino juegue de local en sus propias canchas. "Efectivamente, se venía exigiendo apenas asumimos la gestión que las chicas jueguen en las canchas oficiales, al igual que el masculino, y era lo que promulgamos y buscábamos, en el mismo horario. Como justo tuvimos postergación de los varones, tuvimos que pasar a jugar la fecha cuatro del masculino para que se pueda jugar la primera jornada del femenino".

El clima ha sido todo un tema. En el verano no llovió casi nada, y ahora que arrancaron las competencias, se tuvo que suspender primera e inferiores. "Contra el clima no podemos hacer nada, algunos se enojan con nosotros, pero el calor y la lluvia, son cosas que no manejamos, pero queremos que las jornadas se jueguen con normalidad. Buscamos proteger la integridad de los jugadores con el calor, y con el tema lluvia, la cuestión de la conservación de los campos de juego".

Los partidos que se han dado en ambas categorías de los campeonatos de mayores del masculino, han sido con muchos goles, y sobre esto Bonaveri resaltó que "se han dado partidos con muchos goles, muy dinámicos, con canchas muy buenas, es algo que hay que reconocer. Los campos de juego de la Liga han mejorado un montón, y esa fue un poco la idea de la semana pasada de suspender la fecha para cuidarlas. A los dirigentes les cuesta mucho mantener las canchas, para que después se arruinen jugando por obligación o por querer jugar la fecha".

image.png Bonaveri confirmó que se busca potenciar las divisiones formativas, y fortaleciendo desde abajo hacia arriba.

"Repercute mucho el estado de los campos de juego en la dinámica del juego, lo mismo que la temperatura. Cuando hubo que suspender la fecha por el calor, el colegio de árbitros nos dijo que se desvirtuaba el juego parando el partido dos veces por tiempo para que los jugadores puedan tomar agua" agregó el dirigente.

En relación al tema árbitros, se habría duplicado la cantidad de referees que tenían al inicio del año pasado. "Fue el compromiso que tuvo el colegio de perfeccionarse, de nutrirse de más árbitros, y bueno, esperemos que sigan así, y nosotros de nuestra parte con todo el apoyo, también con el tema capacitación, al cual consideramos muy importantes".

"Estamos trabajando en un proyecto nuevo, que vamos a iniciar muy pronto, que se llama tu árbitro en tu club, que es para los chicos de sexta y quinta, que ven que ya no tienen lugar en los planteles, van a empezar a dirigir las prácticas, y Gonzalo Rodríguez, le va a ir haciendo incorporar los conceptos arbitrales. Lo bueno es que vamos creciendo en materia de referato, ya que fue algo que nos propusimos apenas asumimos la gestión" destacó el Chino Bonaveri.