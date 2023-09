El argentino Barreal fue nominado para el Premio Puskás

El volante de Cincinnati, Álvaro Barreal, figura en la lista de nominaciones para el Premio Puskás que entregará FIFA en la ceremonia de premios The Best

El mediocampista argentino Álvaro Barreal, del FC Cincinnati de Estados Unidos, figura entre los once nominados para el Premio Puskás, que forma parte de la gala FIFA The Best y distingue al mejor gol de la temporada.