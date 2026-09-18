La Selección Argentina renueva su casa: las obras que transformarán el predio de Ezeiza

Claudio Tapia recorrió el complejo Lionel Messi y mostró los avances de un proyecto que contempla un nuevo gimnasio, vestuarios más amplios y mejoras para la utilería.

La Selección Argentina tendrá nuevas instalaciones en el predio Lionel Messi de Ezeiza como parte de un plan de modernización impulsado por la AFA. Claudio Tapia recorrió las obras y explicó cómo será la transformación de distintos sectores utilizados diariamente por el plantel, el cuerpo técnico y los colaboradores, con especial atención puesta en mejorar las condiciones de preparación.

Un gimnasio nuevo y vestuarios renovados

Uno de los principales cambios será la construcción de un gimnasio de primer nivel, ubicado con acceso directo hacia la cancha de entrenamiento de la Selección Mayor. El espacio estará destinado al trabajo físico previo a las tareas con pelota y permitirá reemplazar la actual modalidad de activación, que se realiza en una carpa móvil instalada junto al campo auxiliar.

Una vez terminado el nuevo gimnasio, comenzará una segunda etapa del proyecto. El espacio que actualmente ocupa el gimnasio utilizado por la Selección Mayor será transformado en nuevos vestuarios, que tendrán mayores dimensiones y estarán diseñados para ofrecer más comodidad a los futbolistas y al cuerpo técnico.

La renovación, sin embargo, tendrá una particularidad: el actual vestuario de la Selección Mayor no será modificado. La AFA decidió conservarlo tal como está y darle un valor simbólico dentro del predio, como parte de la historia de los distintos equipos nacionales que pasaron por allí.

Más espacio para la utilería y una casa renovada

Las obras también alcanzarán a la utilería, un sector fundamental para el funcionamiento cotidiano de las selecciones. La gran cantidad de indumentaria, botines, elementos de entrenamiento y equipamiento que se utilizan en cada convocatoria requiere cada vez más espacio, por lo que el área será ampliada.

Para concretar esa modificación, la utilería ocupará el sector donde actualmente funcionan vestuarios y duchas. De esta manera, el proyecto no se limita a mejorar los espacios destinados exclusivamente a los futbolistas, sino que también busca optimizar las condiciones de trabajo de quienes forman parte del funcionamiento diario de la Selección.

“Seguimos poniendo en valor nuestra Casa”, expresó Tapia al presentar los avances. El proyecto contempla nueva infraestructura, tecnología y herramientas para acompañar la preparación de los jugadores, con el objetivo de que el predio de Ezeiza continúe siendo un espacio de referencia para las distintas selecciones argentinas.