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Di Carlo volvió a marcar distancia con AFA y ratificó la postura de River

El presidente de River habló sobre el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino y defendió la decisión del club de sostener sus diferencias.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 17:59hs
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Di Carlo volvió a marcar distancia con AFA y ratificó la postura de River

La relación entre River y la AFA volvió a quedar expuesta a partir de las declaraciones de Stefano Di Carlo durante una reunión de Comisión Directiva. El presidente millonario reconoció que existen diferencias con la conducción de Claudio Tapia, aunque aclaró que el vínculo institucional continúa. En ese escenario, defendió la postura política de la institución y aseguró que no resignará sus principios..

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Una relación institucional que mantiene sus diferencias

Di Carlo fue consultado por Carlos Trillo, representante de la oposición en la Comisión Directiva, sobre el vínculo con la conducción de la AFA. En su respuesta hizo referencia a una presunta “animosidad” hacia River y sostuvo: “No podés pretender que te quiera el que no te quiere”.

Más allá de esa definición, el presidente millonario marcó una diferencia entre el vínculo institucional y las discusiones políticas. Según explicó, el diálogo entre River y la AFA continúa y nunca se interrumpió, pese a que el club decidió tomar distancia de determinados espacios de decisión.

El antecedente más importante se produjo en marzo, cuando River comunicó que dejaría de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo hasta que, según la postura del club, se modificaran determinados mecanismos vinculados con la toma de decisiones. La institución había cuestionado la falta de garantías que consideraba necesarias para ese proceso.

River sostiene su postura frente a Tapia

El planteo de Di Carlo apunta a remarcar que mantener un lugar dentro de una estructura no necesariamente implica acompañar todas sus decisiones. En esa línea, el dirigente defendió la posibilidad de participar del diálogo institucional sin abandonar las posiciones que River considera centrales.

La discusión excede, así, una diferencia puntual y se relaciona con la mirada que el club viene expresando sobre el funcionamiento del fútbol argentino. River había planteado, entre otros puntos, la necesidad de revisar aspectos vinculados con la organización de las competencias y los mecanismos de decisión.

En las últimas semanas, Di Carlo también volvió a cuestionar cuestiones arbitrales y afirmó públicamente que River se sintió perjudicado en distintos partidos. Al mismo tiempo, señaló que el club debe concentrarse en mejorar su propio rendimiento y no reducir sus problemas deportivos únicamente a factores externos.

De esta manera, la relación entre River y la AFA mantiene dos planos diferentes: por un lado, el diálogo institucional continúa; por otro, la dirigencia de Núñez sostiene diferencias políticas con la conducción de Tapia y asegura que pretende defender sus posiciones sin resignar los valores que identifica con la institución.

Di Carlo River AFA
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