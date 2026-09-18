Las Leonas derrotaron a Chile y son finalistas de los Juegos Odesur

El seleccionado argentino de hockey femenino Las Leonas venció por 5 a 1 a Chile en el tercer encuentro de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos en el sintético de la Asociación Santafesina.

Las Leonas vencieron a Chile por 5 a 1 en la Asociación Santafesina de Hockey.

El seleccionado argentino de hockey Las Leonas se quedaron con un importante triunfo frente a Chile por 5 a 1. En el sintético de la Asociación Santafesina en el extremo sur de nuestra capital, ante un gran marco de público, y una jornada calurosa, los goles fueron convertidos por Lara Casas por duplicado, Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser y Chiara Ambrosini. Para Chile descontó Manuela Urroz. El próximo compromiso de las chicas conducidas por el Gato López será el próximo domingo 20 ante Perú, por la última fecha de la fase de grupos. El certamen se disputa en un grupo de cinco equipos, con cuatro partidos por selección; los dos primeros clasificados definirán la medalla dorada en la final.

Las Leonas golearon a Chile en Santa Fe

Las Leonas superaron a Chile por 5 a 1 y se aseguraron estar en el partido por el título. Los goles para el conjunto nacional fueron marcados por Lara Casas en dos ocasiones, Lourdes Pisthon, Brisa Bruggesser y Chiara Ambrosini. Para Chile descontó Manuela Urroz. Para Chile marcó Manuela Urroz. El domingo 20 cierran la fase de grupo con Perú a las 14 en el sintético de la ASH ubicado en el boulevard Raúl Tacca de la ciudad de Santa Fe.

El comienzo del partido fue como se esperaba ante un rival más complicado y de mayor nivel. En los primeros pasajes del cotejo las anfitrionas dispusieron de tres cortos pero los mismos no prosperaron en parte por la buena defensa trasandina. En el cuarto fijo Argentina no pudo definirlo pero en el desenlace llegó la apertura del marcador, push hacia el arco, la arquera dio rebote y Lourdes Pisthon dejó el marcador 1 a 0.

En una de las pocas acciones ofensivas de las chilenas, terminó con corto y la buena barrida de Manuela Urroz que puso el 1 a 1. Un primer parcial cuyo resultado reflejó lo que fueron el desarrollo de las acciones. Argentina tuvo mayor posesión y posibilidades, pero Chile en la única chance que dispuso llegó al gol.

El conjunto nacional se impuso por goleada ante las chilenas y aseguró el pasaje a la final.

En el segundo parcial Argentina comenzó con todo, ya que consiguió llegar e ingresar al área y fue Brisa Bruggesser la que metió un golazo de revés al ángulo y puso el 2 a 1. Chile seguía generando peligro, pegaba fuerte de barrida, sirvieron mal el corto pero estuvieron cerca del gol. Chile adelantó al equipo, Argentina tuvo que trabajar más en defensa, y la posesión se equilibró un poco más.

Un segundo tiempo que aseguró la goleada

En el tercer tiempo, en el primer corto encontra respondió muy bien la defensa visitante, en lo que fue la primera clara de peligro que tuvieron las argentinas. En el segundo fijo, nuevamente la portera chilena evitó la caída del arco. Argentina tenía la bocha en su poder, pero iba en busca del tercero. Desde el fijo, con cambio de estrategia, apareció Lara Casas, que consiguió un golazo para darle mayor tranquilidad a las dirigidas por el Gato Lopez.

Llegó el cuarto tras una buena arrastrada desde el fijo, en este caso nuevamente Lara Casas que dejó las cosas 4 a 1 ante un Chile que pareció sentir el impacto.

En el inicio del cuarto tiempo llegó otro gol de Argentina por intermedio de Chiara Ambrosini desde el fijo para llevar el marcador 5 a 1. Una victoria importante, en un cruce entre las dos mejores escuadras del certamen. Argentina fue superior desde lo técnico, lo físico y mantuvo el invicto.

El próximo domingo 20 a las 14 cierran la fase de grupos con Perú en Santa Fe.

Síntesis: Argentina 5- Chile 1

Argentina: Mercedes Artola, Sofía Cairo (c), Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pachecho, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Emma Knöbl, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guignet, Pilar Pisthon, Brisa Bruggersser y Milagros Alastra. DT: Juan López.

Chile: Natalia Salvador, Fernanda Villagrán, Doménica Ananías, María Maldonado, Manuel Urroiz (c), Constanza Palma, Francisca Irazoqui, Laura Müller, Antonia Irazoqui, Florencia Barrios, Paula Valdivia, Monserrat Obron, Constanza Muñoz, Victoria Arrieta y Josefina Gutiérrez. DT: Cristóbal Rodríguez.

Goles: 10´ Lourdes Pisthon (A), 13´ Manuel Urroz (CH), 20´ Brisa Bruggesser (A), 40´ Lara Casas (A), 43´ Lara Casas (A), 48´ Chiara Ambrosini (CH).

Tarjeta verde: Josefina Gutiérrez (CH).

Árbitros: Jonathan Altamirano (Mëxico), Erika Barbera (USA)

Cancha: ASH