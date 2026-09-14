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El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 se prepara de cara a lo que será su participación en los Juegos Suramericanos, donde integrará el Grupo B

14 de septiembre 2026 · 15:00hs
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El calendario de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 se prepara de cara a lo que será su participación en los Juegos Suramericanos, donde integrará el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela. El debut para los dirigidos por Diego Placente será este viernes, cuando se midan con Paraguay, a las 10.

Su siguiente presentación se dará recién dos días después, el domingo contra Uruguay, a las 14, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el martes 21 con su enfrentamiento ante Venezuela, también a las 14.

Todos estos encuentros serán en el Estadio Marcelo Bielsa de la Ciudad de Rosario, donde hace de local Newell's.

La Selección argentina tendrá muy poco margen de error en la fase de grupos, ya que los dos mejores de cada grupo serán los que avancen a las semifinales.

De esta manera, Placente tendrá una nueva oportunidad para guiar a una Selección argentina juvenil hacia las instancias decisivas en una competición.

Ya lo hizo con la Sub 17 en el Mundial 2023, en el que llegaron a las semifinales, mientras que en el Mundial Sub 20 sus dirigidos alcanzaron la final, instancia en la que fueron derrotados por Marruecos.

Por otra parte, el Grupo A estará integrado por Colombia, Perú, Chile y Panamá.

A lo largo de su historia, la Selección Argentina tuvo complicaciones para dominar en esta disciplina en los Juegos Suramericanos, ya que solo ganó la medalla de oro en 1982 y 1986, mientras que en 2014 cayó en la final contra Colombia.

El calendario de la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos

Argentina vs. Paraguay: viernes 17 a las 10

Argentina vs. Uruguay: domingo 19 a las 14

Argentina vs. Venezuela: martes 21 a las 14

Selección Juegos Suramericanos Diego Placente
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