El camino de Independiente Rivadavia hacia el título de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors , luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

De esta manera, consiguieron un hito que quedará para siempre en la vitrina de la institución y lograron el broche de oro en un torneo que solamente contaba con siete ganadores hasta el triunfo de este miércoles.

La ‘Lepra mendocina’ comenzó el campeonato en el estadio Juan Alberto Funes de San Luis donde se impuso ante Estudiantes de Caseros por 1-0 con gol de Alejo Osella para avanzar a la siguiente instancia.

En los 16avos de final aguardaba Platense y, tras un frenético encuentro que finalizó en empate 2-2 en el tiempo regular con tantos de Sebastián Villa y Nicolás Retamar, los dirigidos por Alfredo Berti consiguieron el triunfo desde los doce pasos por 3-1 con un heroico Ezequiel Centurión que atajó dos penales.

Ya en octavos, el cuadro de Mendoza volvió a visitar San Luis para chocar ante Central Córdoba de Rosario e ir en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo. Con un agónico grito de gol de Mauricio Cardillo, el ‘Azul’ venció 2-1 y comenzó a ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo al final de la competencia.

Nuevamente Independiente Rivadavia se medía ante otro equipo de la Primera División del fútbol argentino, pero el desenlace del duelo fue más ameno que el anterior. De la mano de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio alcanzaron las semifinales con un contundente 3-1 contra Tigre.

Independiente Rivadavia dio el golpe en semis ante River

En semifinales, la ‘Lepra’ tenía, probablemente, su rival más difícil hasta el momento. Si bien se enfrentaba a un golpeado e irregular River, el conjunto millonario contaba con la jerarquía necesaria para apagar la ilusión mendocina. No obstante, luego de un apático 0-0, consiguió la clasificación a la ‘Gran Final’ en la tanda de penales.

De esta manera, IRM llegaba a la final del certamen con saldo a favor frente al ‘Bicho’ durante la temporada con una igualdad y un triunfo. Tras un empate en el tiempo regular, el arquero Gonzalo Marinelli se vistió de héroe para detener el disparo desde los doce pasos de Tomás Molina y darle a su equipo el campeonato.