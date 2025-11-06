Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

El camino de Independiente Rivadavia hacia el título de la Copa Argentina

La Lepra mendocina se sumó a la prestigiosa lista tras vencer a Argentinos Juniors por penales.

6 de noviembre 2025 · 07:26hs
El camino de Independiente Rivadavia hacia el título de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia tras vencer 5-3 en penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular, en un partido llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

De esta manera, consiguieron un hito que quedará para siempre en la vitrina de la institución y lograron el broche de oro en un torneo que solamente contaba con siete ganadores hasta el triunfo de este miércoles.

La ‘Lepra mendocina’ comenzó el campeonato en el estadio Juan Alberto Funes de San Luis donde se impuso ante Estudiantes de Caseros por 1-0 con gol de Alejo Osella para avanzar a la siguiente instancia.

En los 16avos de final aguardaba Platense y, tras un frenético encuentro que finalizó en empate 2-2 en el tiempo regular con tantos de Sebastián Villa y Nicolás Retamar, los dirigidos por Alfredo Berti consiguieron el triunfo desde los doce pasos por 3-1 con un heroico Ezequiel Centurión que atajó dos penales.

Ya en octavos, el cuadro de Mendoza volvió a visitar San Luis para chocar ante Central Córdoba de Rosario e ir en busca de meterse entre los ocho mejores del torneo. Con un agónico grito de gol de Mauricio Cardillo, el ‘Azul’ venció 2-1 y comenzó a ilusionarse con la posibilidad de levantar el trofeo al final de la competencia.

Nuevamente Independiente Rivadavia se medía ante otro equipo de la Primera División del fútbol argentino, pero el desenlace del duelo fue más ameno que el anterior. De la mano de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio alcanzaron las semifinales con un contundente 3-1 contra Tigre.

Independiente Rivadavia dio el golpe en semis ante River

En semifinales, la ‘Lepra’ tenía, probablemente, su rival más difícil hasta el momento. Si bien se enfrentaba a un golpeado e irregular River, el conjunto millonario contaba con la jerarquía necesaria para apagar la ilusión mendocina. No obstante, luego de un apático 0-0, consiguió la clasificación a la ‘Gran Final’ en la tanda de penales.

De esta manera, IRM llegaba a la final del certamen con saldo a favor frente al ‘Bicho’ durante la temporada con una igualdad y un triunfo. Tras un empate en el tiempo regular, el arquero Gonzalo Marinelli se vistió de héroe para detener el disparo desde los doce pasos de Tomás Molina y darle a su equipo el campeonato.

Independiente Rivadavia Copa Argentina Argentinos Juniors
Noticias relacionadas
argentinos e independiente rivadavia se enfrentan en la gran final de la copa argentina

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

calendario del gp de brasil con franco colapinto: dias, horas y como ver en vivo la formula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

colon (sj) quedo como unico puntero del cuadrangular repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

alma juniors elimino a union b y jugara ante almagro a en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Lo último

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Último Momento
Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas: miralo en vivo

Arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas: miralo en vivo

Ovación
¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

¡Histórico! Independiente Rivadavia venció a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Calendario del GP de Brasil con Franco Colapinto: días, horas y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Colón (SJ) quedó como único puntero del Cuadrangular Repechaje

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se puso en marcha la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos