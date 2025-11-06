Uno Santa Fe | Ovación | Gonzalo Marinelli

Gonzalo Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia de Mendoza

El arquero le atajó el penal a Tomás Molina para que el colombiano Sebastián Villa sentencie la serie.

6 de noviembre 2025 · 07:34hs
UNO Mendoza

El arquero de Independiente Rivadavia de Mendoza, Gonzalo Marinelli, se convirtió en el héroe de la ´Lepra´ al contener el remate del delantero de Argentinos Juniors, Tomás Molina, en la tanda de penales de la final de la Copa Argentina.

Este miércoles por la noche en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza empató 2-2 con Argentinos Juniors, tras ir 2-0 arriba en el marcador, en la final de la Copa Argentina se definió desde el punto penal donde el arquero Marinelli debía lucirse tras haber ingresado a los 45 minutos del complemento y encajar el gol del empate de los de Paternal.

En el cuarto penal, el arquero de 36 años le contuvo el remate al delantero Tomás Molina sobre el palo izquierdo pero el árbitro Nicolás Ramírez lo anuló por haberse adelantado y el atacante lo tuvo que ejecutar nuevamente. Allí, Marinelli volvió a lucirse y, con una volada al palo derecho, tapó el remate para que el torneo federal quede en los pies del colombiano Sebastián Villa que le dio el campeonato a los mendocinos.

Nacido el 7 de febrero de 1989 en el partido bonaerense de Jose C. Paz, el arquero inició su carrera en River Plate donde estuvo desde 2008 hasta 2013, formando parte del descenso y ascenso del ´Millonario´ en 2011 y 2012, respectivamente.

Marinelli pasó sin pena ni gloria por River y sin siquiera haber debutado, yendosé cedido a Atlético de Rafaela donde estuvo hasta 2014, año en el que debutó en Primera División en febrero, justamente ante el ´Millonario´ en una derrota 2-0 en el estadio Monumental.

En su retorno a River, la dirigencia decidió dejarlo libre y recaló en Huracán de cara al segundo semestre del 2014 donde el ´Globo´ peleaba la Copa Argentina y el ascenso a la Primera División, objetivos que terminó logrando.

En el ´Globo´ estuvo hasta 2017, cuando se fue a Colón de Santa Fe con el pase en su poder tras haber disputado tan solo cinco partidos en su etapa en el barrio porteño de Parque Patricios. En el ´Sabalero´ estuvo solo un año y jugó un solo partido, en Copa Argentina, justamente ante Huracán en lo que fue derrota 1-0.

Tigre, el trampolín de Gonzalo Marinelli

En 2018, el arquero quedó nuevamente libre y recaló en Tigre donde explotó su potencial, convirtiendosé en un ídolo del ´Matador´ al ganar la Copa de la Liga 2019 ante Boca en Córdoba y el ascenso a Primera División en 2021 ante Barracas Central. En el club del norte bonaerense estuvo hasta 2023 tras haber disputado 132 partidos, con 39 vallas invictas y 159 goles en contra.

Nuevamente, en enero de 2024, el arquero se fue con el pase en su poder y llegó a Independiente Rivadavia de Mendoza donde disputó 17 encuentros el año pasado y dos solos en esta temporada, ambos en Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires y esta final ante Argentinos Juniors.

