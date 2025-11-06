Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Unión lanzó una campaña de socios vitalicios, la cual estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. Enterate de todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 10:17hs
Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

Prensa Unión

Unión anunció oficialmente la reapertura de la inscripción para acceder a la categoría de Socio/a Vitalicio/a, una posibilidad que no se habilitaba desde 2021 y que volverá a estar disponible desde este jueves 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta alcanzar el límite estatutario permitido.

LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

La nueva iniciativa, bajo el lema “Unión para siempre”, busca reconocer el compromiso y la pertenencia de los hinchas tatengues que desean formar parte de este selecto grupo dentro de la institución rojiblanca.

Según informó el club, la reapertura responde a que actualmente el número de socios vitalicios es inferior al máximo establecido por el Estatuto, cuyo Artículo N.º 13 dispone que esta categoría no puede superar el 8% de la cantidad total de socios plenos.

(El texto completo del Estatuto puede consultarse en la web oficial: www.clubaunion.com.ar/el-club/estatuto).

Quiénes pueden acceder y cuáles son los valores

El trámite se realiza de manera presencial en la Oficina de Socios del club, y los valores para acceder a la categoría varían según la edad y la antigüedad del asociado:

  • De 17 a 39 años: $4.500.000

  • De 40 a 49 años: $4.275.000

  • De 50 a 54 años: $3.825.000

  • De 55 a 59 años: $3.600.000

  • De 60 años o más: $3.375.000

  • Socios con más de 20 años de antigüedad plena: $3.375.000

Una categoría de pertenencia y reconocimiento

Convertirse en socio vitalicio no solo implica un reconocimiento al aporte histórico de los asociados, sino también un símbolo de fidelidad y compromiso con la institución.

LEER MÁS: Independiente Rivadavia, un campeón que hace ruido en Unión

El beneficio otorga al socio derechos permanentes, sin necesidad de abonar cuotas mensuales, y lo incorpora a una categoría emblemática en la vida social del club.

Desde la sede de López y Planes destacaron que esta reapertura representa una oportunidad única para quienes deseen asegurar su lugar “de por vida” en la historia rojiblanca, formando parte de una comunidad que lleva el amor por Unión más allá del paso del tiempo.

Unión socios vitalicios
Noticias relacionadas
alma juniors elimino a union b y jugara ante almagro a en semifinales

Alma Juniors eliminó a Unión B y jugará ante Almagro A en semifinales

el titulo de independiente rivadavia abrio el debate: ¿cuando sera el momento de union?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

union busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

union, con la guardia alta por la designacion del arbitro ante barracas central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos