"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Unión lanzó una campaña de socios vitalicios, la cual estará en vigencia hasta el 31 de diciembre. Enterate de todos los detalles.

Unión anunció oficialmente la reapertura de la inscripción para acceder a la categoría de Socio/a Vitalicio/a, una posibilidad que no se habilitaba desde 2021 y que volverá a estar disponible desde este jueves 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta alcanzar el límite estatutario permitido.

La nueva iniciativa, bajo el lema “Unión para siempre”, busca reconocer el compromiso y la pertenencia de los hinchas tatengues que desean formar parte de este selecto grupo dentro de la institución rojiblanca.

Según informó el club, la reapertura responde a que actualmente el número de socios vitalicios es inferior al máximo establecido por el Estatuto, cuyo Artículo N.º 13 dispone que esta categoría no puede superar el 8% de la cantidad total de socios plenos.

(El texto completo del Estatuto puede consultarse en la web oficial: www.clubaunion.com.ar/el-club/estatuto).

Quiénes pueden acceder y cuáles son los valores

El trámite se realiza de manera presencial en la Oficina de Socios del club, y los valores para acceder a la categoría varían según la edad y la antigüedad del asociado:

De 17 a 39 años: $4.500.000

De 40 a 49 años: $4.275.000

De 50 a 54 años: $3.825.000

De 55 a 59 años: $3.600.000

De 60 años o más: $3.375.000

Socios con más de 20 años de antigüedad plena: $3.375.000

Una categoría de pertenencia y reconocimiento

Convertirse en socio vitalicio no solo implica un reconocimiento al aporte histórico de los asociados, sino también un símbolo de fidelidad y compromiso con la institución.

El beneficio otorga al socio derechos permanentes, sin necesidad de abonar cuotas mensuales, y lo incorpora a una categoría emblemática en la vida social del club.

Desde la sede de López y Planes destacaron que esta reapertura representa una oportunidad única para quienes deseen asegurar su lugar “de por vida” en la historia rojiblanca, formando parte de una comunidad que lleva el amor por Unión más allá del paso del tiempo.