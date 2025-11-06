Qué piensa cada una de las listas de Colón sobre Pulga Rodríguez

El Pulga Rodríguez está por cumplir 41 años y la mayoría de las listas que irán a las elecciones en Colón lo consideran. ¿Qué piensa el Vignattismo?

A menos de un mes de las elecciones en Colón , uno de los nombres que aparece inevitablemente en cada conversación, reunión o propuesta de campaña es el de Luis Miguel Rodríguez, ídolo absoluto del club, símbolo de las últimas grandes gestas y una figura que todavía genera consenso y emoción en el pueblo sabalero.

El tucumano, que el próximo 1 de enero cumplirá 41 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y sigue siendo una referencia dentro del plantel profesional. Más allá de su edad, su presencia se asocia al sentido de pertenencia y al recuerdo imborrable de las conquistas recientes: la final de la Copa Sudamericana 2019 y el título en la Copa de la Liga Profesional 2021, los mayores logros en la historia del club.

Pero, como suele ocurrir en la vida política sabalera, el nombre de Pulga también aparece en el debate dirigencial. Según pudo conocerse, la mayoría de las listas en carrera lo contemplan dentro de sus planes deportivos, mientras que en otras el panorama es más incierto.

Los que lo quieren adentro

Desde los equipos que encabezan Gustavo Abraham, Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena y Carlos Trott, el mensaje fue coincidente: Pulga Rodríguez forma parte del proyecto futbolístico que imaginan para Colón, tanto por su vigencia dentro de la cancha como por el valor simbólico que representa para la hinchada.

“Rodríguez es más que un jugador, es una bandera del club y un ejemplo para los más chicos”, deslizaron allegados a una de las agrupaciones que trabajan en la conformación de su propuesta deportiva. En esas líneas, se sostiene la idea de mantenerlo como referente del grupo, acompañando el proceso de reconstrucción futbolística que se viene.

La duda del Vignattismo

El único interrogante surge en torno a lo que podría suceder si el espacio Tradición Sabalera, vinculado al Vignattismo, regresa al poder. La relación entre Vignatti y Rodríguez tuvo varios capítulos de tensión, sobre todo cuando el delantero se alejó del club tras el recordado conflicto con la barra y la falta de respaldo dirigencial.

En las últimas semanas, su representante, Roberto San Juan, fue consultado sobre esa posibilidad y dejó declaraciones contundentes en diálogo con Dame Gol por UNO 106.3: “Luis es un jugador, un deportista. No se mete en nada de política. Solo espera que quien gane le dé la tranquilidad de que Colón va a tener un equipo para ascender.”

Y fue más allá al hablar sobre un eventual regreso del expresidente: “No creo que tenga posibilidades de volver. Fue responsable de dejar un club destruido. Colón necesita gente con mentalidad nueva, jóvenes con visión, que quieran armar un club para la familia y que realmente busquen volver a Primera.”

Pese a las tensiones pasadas, San Juan dejó en claro que el Pulga no condicionará su futuro a la política interna: “Lo importante es que venga quien venga con ganas de hacer las cosas bien, y Pulga seguirá comprometido con Colón y con el sueño de ascender.”

Una figura que trasciende la coyuntura

Más allá del resultado electoral, el caso de Rodríguez refleja cómo Colón sigue dependiendo de sus símbolos para sostener la ilusión de los hinchas. Con contrato vigente, liderazgo intacto y una historia que lo une profundamente al club, el Pulga será un protagonista inevitable del 2026 sabalero, sin importar qué lista se imponga el 30 de noviembre.