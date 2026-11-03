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Alpine vuelve a cambiar de piloto para la Fórmula 1 en Brasil

Gabriele Minì ocupará la butaca de Pierre Gasly durante el primer entrenamiento en Interlagos. Franco Colapinto, en tanto, tendrá la posibilidad de girar desde el comienzo del viernes

3 de noviembre 2026 · 21:41hs
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Alpine vuelve a cambiar de piloto para la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.

Alpine vuelve a cambiar de piloto para la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.

El Gran Premio de Brasil asoma en el horizonte y la actividad del viernes en Interlagos tendrá una particularidad para Alpine. Es que la escudería francesa confirmó que Gabriele Minì volverá a participar de la primera práctica libre, en reemplazo de Pierre Gasly este 6 de noviembre.

Alpine y un nuevo cambio de piloto

La decisión modifica el escenario que se había presentado en México. En aquella oportunidad, Franco Colapinto había cedido su lugar al italiano para que tuviera su primera experiencia en una sesión oficial de Fórmula 1. Ahora será el francés quien cumpla con el requisito reglamentario de darle una oportunidad a un joven piloto. Luego recuperará su monoplaza para la segunda tanda.

El antecedente inmediato de Minì dejó un registro de 22 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un mejor tiempo de 1:19.946s. Su marca quedó a 1s818 del giro más rápido de Charles Leclerc. En Brasil afrontará su segunda participación oficial y estrenará el auto de Gasly.

Para el argentino, la noticia representa una oportunidad importante: contará con toda la primera práctica para trabajar en la puesta a punto y comenzar a encontrar el equilibrio del A526. Además, buscará sostener el rendimiento que exhibió en México, donde terminó octavo en pista, aunque una penalización de diez segundos lo hizo caer al 15° puesto.

Con esta distribución de pilotos, Alpine tendrá dos referencias para evaluar el comportamiento de sus autos en un trazado diferente. Colapinto dispondrá de una hora adicional de trabajo respecto del fin de semana mexicano, mientras que los datos recopilados por Minì también servirán para orientar las tareas del equipo durante la tarde.

El GP de San Pablo marcará el cierre de una seguidilla de tres carreras que comenzó en Austin y continuó en México. En ambas competencias, los dos monoplazas franceses terminaron inicialmente dentro de los diez primeros, pero las sanciones posteriores impidieron que la escudería sumara puntos.

Interlagos aparece como una nueva oportunidad para transformar ese rendimiento en resultados concretos. El circuito brasileño combina sectores trabados con una exigente subida hacia la recta principal, por lo que la puesta a punto y el ritmo de carrera serán claves para que Alpine pueda cerrar el fin de semana de la mejor manera.

Alpine piloto Brasil
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