Aprehendieron a seis brasileños con 40 kilos de metanfetamina y 10.000 pastillas de éxtasis en dos autos en la ruta 14

El operativo se realizó en Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, en Entre Ríos. Los automovilistas, que circulaban en vehículos con patente brasileña, evadieron controles policiales y fueron perseguidos. En los autos encontraron drogas de diseño valuadas en dos millones de dólares.

Esta mañana de martes, poco antes de las 8.30 , en el puesto de control vial Paso Cerrito , ubicado en el kilómetro 341 de la ruta nacional 14 , departamento Federación, provincia de Entre Ríos, efectivos de la Policía Caminera de Entre Ríos iniciaron un procedimiento que terminó con seis ciudadanos brasileños aprehendidos , tres vehículos secuestrados y el hallazgo de 40 kilos de una sustancia cristalina compatible con metanfetamina y 10.000 comprimidos de éxtasis .

El avalúo de las denominadas drogas de diseño secuestradas alcanza los dos millones de dólares .

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Fuga a toda velocidad

Durante un operativo de prevención vial, los efectivos controlaron un Chevrolet Onix gris con patente brasileña que circulaba en sentido norte-sur. El conductor entregó su documentación personal y su licencia de conducir, pero cuando los policías le solicitaron que descendiera del vehículo para realizar una revisión física, aceleró y escapó a toda velocidad, dejando sus documentos en manos de los agentes.

Minutos después llegó al puesto de control un Hyundai blanco, también con patente brasileña. Mientras los efectivos realizaban una inspección con un perro adiestrado para la detección de estupefacientes, el conductor aceleró y huyó a gran velocidad.

Los policías cerraron las posibles vías de escape y comenzaron a perseguirlo. Tras recorrer aproximadamente cuatro kilómetros, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie por un descampado. Finalmente, fue aprehendido por los efectivos.

Encontraron abandonado el primer vehículo

Al mismo tiempo, otros policías rastrillaron la zona en busca del Chevrolet Onix y lo encontraron abandonado en la playa de estacionamiento de una estación de servicio YPF, ubicada en el acceso a la ciudad de Federación.

A partir del trabajo coordinado entre los efectivos y del análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, los investigadores establecieron que el conductor que había escapado del primer control había subido a un tercer vehículo, un Ford Fiesta blanco.

El automóvil fue posteriormente interceptado en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde los policías aprehendieron a sus ocupantes.

Hallaron metanfetamina y éxtasis ocultos en los vehículos

Durante la requisa del Chevrolet Onix y del Hyundai, los efectivos encontraron los estupefacientes ocultos en el interior de los paneles de las puertas traseras y en ambos laterales traseros de los vehículos.

En total, secuestraron 40 kilos de una sustancia cristalina compatible con metanfetamina, conocida como "cristal", y 10.000 comprimidos de éxtasis (MDMA).

Además, los policías secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, junto con los tres vehículos.

Entre las seis personas aprehendidas hay cuatro hombres y dos mujeres. Hasta el momento, solo trascendió la identidad de uno de ellos, identificado con las iniciales Y. B. M., con domicilio en Río de Janeiro, Brasil.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, comisario general retirado y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, se hizo presente en el lugar donde se desarrolló el procedimiento.

Investigación por transporte de estupefacientes

La novedad sobre el procedimiento fue comunicada a la superioridad de la Policía de Entre Ríos, que a su vez informó lo ocurrido al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza federal Analía G. Ramponi, con la actuación de la Secretaría Penal, a cargo del secretario Alan Bergdolt.

El juzgado tomó intervención en la causa por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes, mientras los efectivos continuaban con las diligencias correspondientes.