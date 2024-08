El Car Show Santafesino se presentó por segunda vez en la ciudad de Paraná

Luciano Pacciaroni consiguió llevarse la primera final del domingo. El cordobés aprovechó roces en la lucha por la punta y festejó el triunfo en los Fiat 600 en la capital entrerriana. En la segunda posición quedó Pablo Scotto y Joaquín Del Pino. Más atrás quedaron Sebastián Grosso, Alejandro Saucedo, Pablo Gieco y Alex Weppler.

image.png Fabio Canciani con la Chevy se impuso en la sexta fecha del TC4000 en el circuito del CVE.

El Facha Fabio Canciani con la Chevy de Héctor Pelé Fain no solamente ganó la final del TC4000, sino que se llevó todo lo que disputó en Paraná, como la clasificación, serie, final y récord de vuelta. El entrerriano Roberto Maín con la Chevy fue segundo, y tercero, Brian Yacob de San Jerónimo Norte con un Ford Falcon. En la cuarta posición quedó Walter Belich con la Chevy, quinto quedó Fernando Terre con otra Chevy y Marcelo Belich con Torino. El humbolense Ian Reutemann, con una Chevy culminó en la decimotercera posición, aunque había largado en la segunda fila.

Más ganadores en la capital entrerriana

El salteño Santiago Cistola con su Fiat Uno alcanzó el primer triunfo en Clase 1. En una final muy disputada el piloto del norte país festejó en su segunda carrera dentro de la especialidad. En el segundo puesto finalizó Claudio Caglieris de Morteros (Uno), Santiago Migliore de San Martín de las Escobas (Uno) completó el podio. Más atrás quedaron Gastón Beltramino de la localidad cordobesa de Devoto (Duna), y el baigorriense radicado en Santa Fe, Mauro Ivaldi (Uno).

image.png Los Fiat 600 TS brindaron un gran espectáculo en la competencia desarrollada en la capital entrerriana.

El último espectáculo del domingo en Paraná estuvo a cargo de la Clase 2, y la victoria en la final fue para Nicolás Pontoni y su VW Up, quien se pudo imponer en la categorías que mostró la más ajustada definición de la etapa regular. El podio lo completaron el cordobés Gastón Giordano con un Fiat Way, y Tomás Bergallo, de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco con un Way. Además, Matías Cantarini de Marcos Juárez con un Up quedó cuarto, y quinto, Lucas Pinczuk con un Way.