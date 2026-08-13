El mercado proyecta un IPC de entre 1,9% y 2,2%, luego del 1,9% de junio. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó un rango de hasta 2,3% de inflación

El Indec dará a conocer la inflación de julio: qué puede llevar al IPC por encima de 2%

El Indec dará a conocer este jueves a las 16 la inflación de julio , un dato clave para determinar si el proceso de desinflación logra consolidar el quiebre de 2% registrado en junio o si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelve a superar esa barrera.

El consenso del mercado se concentra entre 1,9% y 2,2%, aunque el reciente salto de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires a 2,9% agregó cierta cautela a las previsiones.

El antecedente inmediato dejó una vara importante. La inflación nacional fue de 1,9% en junio, con lo que perforó el 2% por primera vez en diez meses. En el primer semestre acumuló un incremento de 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%. Detrás de la moderación de junio estuvo principalmente Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó apenas 1,3%, su menor variación mensual desde junio de 2025. También fue relevante la desaceleración de la inflación núcleo, que pasó de 1,9% a 1,6%.

En la previa del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que espera una inflación de julio dentro de un rango de entre 1,9% y 2,3%. Durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el funcionario sostuvo que el proceso de desaceleración de los precios seguirá avanzando. “Da entre 1,9 y 2,3 por ciento: estará más o menos por ahí, seguramente”, afirmó sobre el IPC. Además, Caputo ratificó la estrategia económica oficial al señalar: “Seguimos profundizando el proceso de desinflación” y aseguró: "Con la política fiscal y monetaria actual, inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional”.

El dato de julio tendrá una doble lectura. No solo importará si el índice general queda por encima o por debajo de 2%, sino también qué sucede con la inflación núcleo y con alimentos, dos componentes fundamentales para evaluar la velocidad del proceso de desinflación.

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Qué espera el REM para la inflación de julio

Una de las principales referencias antes del dato oficial es el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. El consenso de consultoras y entidades financieras mantuvo su estimación de una inflación de 2% para julio, apenas por encima del registro de junio.

El denominado Top 10, que reúne a los participantes con mayor precisión en sus pronósticos, fue algo más optimista: proyectó una inflación de 1,9%, una décima por debajo de la estimación general y exactamente en línea con el dato del mes anterior.

Además, el REM espera que la inflación núcleo se ubique en 1,8%, por debajo del índice general. De confirmarse, sería el segundo mes consecutivo con una núcleo inferior a 2%, aunque implicaría una aceleración frente a 1,6% registrado en junio.

Más allá de julio, las expectativas todavía contemplan una continuidad del proceso de desinflación durante el segundo semestre. Los analistas proyectaron una inflación de 29,8% para todo 2026, por debajo de 30%.

Un informe de Adcap, elaborado por Federico Filippini, Javier Casabal y Valentín Gómez García, mantuvo su previsión de 1,9% para julio a nivel nacional, aunque reconoció mayores riesgos al alza.

Por qué el IPC nacional podría quedar cerca de 2%

Alimentos, la gran incógnita del dato de inflación: en ese sentido, Alimentos y bebidas no alcohólicas aparece como una de las principales claves para este jueves, debido a que representa casi el 30% de la canasta utilizada por el Indec.

En junio, el rubro había sido determinante para que la inflación perforara el 2%, al registrar un incremento de apenas 1,3%.

El análisis de sensibilidad de una consultora muestra hasta qué punto este componente puede terminar inclinando el resultado. Si los alimentos registraran una variación cercana al 1,3% a nivel nacional, el IPC podría ubicarse en un rango de 1,8% a 2,1%. Pero con un aumento en torno a 1,6%, el índice podría dirigirse hacia la zona de 2,3%. De esta manera, el comportamiento de los alimentos puede terminar definiendo de qué lado de 2% queda la inflación de julio.