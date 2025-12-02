Uno Santa Fe | Ovación | City

El City buscará ante Fulham acercarse al líder Arsenal en la Premier League

Manchester City visitará a Fulham, desde las 16.30, con el objetivo de sumar de a tres para quedar a tiro del Arsenal, líder de la Premier League.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 07:37hs
El City buscará ante Fulham acercarse al líder Arsenal en la Premier League

El Manchester City visita este martes al Fulham, en el marco de la fecha 14 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el estadio Craven Cottage, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Probables formaciones de Fulham vs Manchester City

Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon; Sander Berge, Joshua King; Alex Iwobi, Adama Traoré, Kevin, Raúl Jiménez.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo, Foden; Cherki, Haaland, Doku.

City Fulham Premier League
