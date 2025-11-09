El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

Uno Santa Fe | Ovación | City

9 de noviembre 2025 · 17:43hs
Manchester City aplastó este domingo como local por 3-0 al Liverpool en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Premier League, llevado a cabo en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Los goles para el conjunto comandado por el español Pep Guardiola los convirtieron Erling Haaland, a los 29 minutos, y Nico González, a los 48’, ambos en el primer tiempo. En tanto, el belga Jeremy Doku sentenció la goleada, a los 18’ del complemento.

Manchester City, a la caza del Arsenal en la Premier League

Con este resultado, los ‘Ciytzens’ alcanzaron la segunda posición de la tabla con 22 puntos y le metieron presión al Arsenal, líder del campeonato con 26, que viene de igualar 2-2 en condición de visitante ante Sunderland.

Por su parte, los ‘Reds’ no levantan cabeza y acumulan un triunfo (2 a 0 ante Aston Villa) en los últimos seis encuentros. Dicha mala racha hizo que el equipo del argentino Alexis Mac Allister caiga a la octava plaza de la Liga inglesa con 18 unidades.

A los 13 minutos de juego, el delantero noruego tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero el arquero de los comandados por Arne Slot, Giorgi Mamardashvili, le ganó el duelo y atajó el disparo.

No obstante, Haaland tuvo revancha y conectó de cabeza un centro preciso desde la derecha por parte de Matheus Nunes para poner el 1-0.

En los instantes finales de la primera mitad apareció el español Nico González para sacar un remate desde fuera del área, que sufrió un desvío en el defensor neerlandés Virgil Van Dijk y engañó al guardameta del Liverpool para ampliar la diferencia en el resultado.

Ya en el complemento, Manchester City dio el golpe final de la mano de Jeremy Doku, quien convirtió un golazo y anotó el 3-0. El delantero belga eludió a un rival y disparó desde el borde del área lejos del alcance de Mamardashvili.

