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Reunión clave por el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

Devitt y Scioli recibieron al presidente del ACA y al director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 10:50hs
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Reunión clave por el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se reunieron en Casa de Gobierno con el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, y el director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la institución, Sebastián Levinguer, con el objetivo de avanzar con el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Durante el encuentro evaluaron los resultados del Congreso Americano de la FIA que se llevó a cabo en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.

Además, se dialogó sobre los últimos avances en las gestiones para que grandes categorías internacionales del automovilismo, como la Fórmula 1 y el World Rally Championship (WRC), puedan regresar a la Argentina.

El apoyo de Milei, clave para la chance del retorno de la Fórmula 1

También destacaron el discurso brindado por el presidente Javier Milei durante la apertura del Congreso y valoraron la agenda de trabajo conjunta a futuro entre el ACA y el Gobierno nacional, con el objetivo de profundizar los lazos institucionales, fortalecer la cooperación y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la movilidad y el turismo en la Argentina.

Además, se dialogó sobre los últimos avances en las gestiones para que grandes categorías internacionales del automovilismo, como la Fórmula 1 y el World Rally Championship (WRC), puedan regresar a la Argentina.

También destacaron el discurso brindado por el presidente Javier Milei durante la apertura del Congreso y valoraron la agenda de trabajo conjunta a futuro entre el ACA y el Gobierno nacional, con el objetivo de profundizar los lazos institucionales, fortalecer la cooperación y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la movilidad y el turismo en la Argentina.

Fórmula 1 Argentina Daniel Scioli
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