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Conmoción y alerta en una escuela de San Justo por la difusión de imágenes editadas con IA de alumnas menores desnudas

Un adolescente de 15 años está en la mira de la Justicia por tomar fotos cotidianas de sus compañeras de redes sociales y desnudarlas mediante inteligencia artificial. Afecta a entre seis y siete menores de edad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2026 · 13:19hs
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Investigan en San Justo a un alumno por difundir imágenes editadas con IA de sus compañeras de colegio

Investigan en San Justo a un alumno por difundir imágenes editadas con IA de sus compañeras de colegio

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza en una causa iniciada en la ciudad de San Justo que causa conmoción en la comunidad educativa local. Un alumno fue identificado como el presunto responsable de haber tomado fotografías cotidianas de sus compañeras de curso de entre 15 y 16 años, publicadas en Instagram y Facebook, para editar las imágenes con herramientas de inteligencia artificial y difundirlas desnudas mediante grupos de WhatsApp.

El abogado querellante en representación de las víctimas, Martín Durando, remarcó la gravedad del hecho y el severo impacto emocional provocado en las adolescentes: "Causa un perjuicio incalculable a las víctimas; algunas chicas no querían volver a la escuela y las familias están atravesando una situación de mucha angustia", señaló. El hecho afectaría de manera directa a entre seis y siete alumnas del mismo establecimiento.

LEER MÁS: Viralizaron cientos de fotos de personas desnudas creadas con Inteligencia Artificial, entre ellas niñas, en un pueblo santafesino

Vacíos normativos y el vertiginoso desarrollo tecnológico

Respecto al encuadre legal, el letrado advirtió sobre la brecha que existe entre los vacíos normativos y el vertiginoso desarrollo tecnológico. Al ser hechos ocurridos previamente a la entrada en vigencia de la nueva legislación nacional específica sobre la materia, rige el principio de no retroactividad de la ley penal.

De este modo, la investigación encauza la conducta bajo las contravenciones del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe (acciones injuriosas y dañosas), al tiempo que se impulsa la responsabilidad civil de los padres del implicado en el marco de la responsabilidad parental.

"Para que una conducta sea punible debe estar subsumida de forma exacta en el Código Penal. Al ser hechos anteriores a la ley nacional que rige este mes, la conducta se encuadra en el Código de Faltas y en la responsabilidad civil de los padres", subrayó Martín Durando, abogado defensor de las víctimas.

Ejes clave de la causa por imágenes falsas generadas con IA

Los puntos centrales que conforman la investigación judicial en la localidad de San Justo abarcan:

Víctimas afectadas: entre 6 y 7 adolescentes de 15 y 16 años que asisten al mismo colegio que el acusado.

Modalidad de obtención: extracción de fotografías reales y cotidianas alojadas en cuentas personales de Instagram y Facebook.

Manipulación digital: utilización de software y aplicaciones de Inteligencia Artificial para trucar las imágenes y simular desnudos.

Vía de difusión: viralización masiva mediante grupos y conversaciones privadas de la plataforma WhatsApp.

Estatus punible: encuadre por contravenciones e injurias en el Código de Faltas provincial y demanda por responsabilidad civil hacia los progenitores.

San Justo imágenes Escuela alumnas inteligencia artificial
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