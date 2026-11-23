Los viajes en colectivo con tarjeta Sube bajaron 6,1% en la capital provincial y 8,9% a nivel nacional. Las tarifas, la crisis y los nuevos hábitos de movilidad

Cada vez menos pasajeros: por qué cae el uso de la Sube en Santa Fe y todo el país

El transporte público atraviesa una retracción sostenida tanto en la ciudad de Santa Fe como en el resto de Argentina. Los registros oficiales de validación electrónica confirman que los viajes en colectivos, con el uso de la tarjeta Sube de la capital provincial cayeron 6,1% interanual entre enero y septiembre de 2026 , mientras que el retroceso nacional alcanzó el 8,9%.

En el caso santafesino, esa pérdida de caudal representa alrededor de un millón de boletos menos respecto del mismo período del año anterior , según surge de los reportes diarios de transacciones publicados en el Portal de Datos Abiertos de Transporte de la Nación y sistematizados en datos.gob.ar , donde se desagregan las validaciones por municipio y empresa prestataria.

Los factores detrás de la caída del uso de la Sube

El fenómeno responde a una combinación de variables económicas y cambios en la dinámica cotidiana de los usuarios:

El impacto del costo del pasaje: las sucesivas actualizaciones tarifarias aplicadas tras la quita y reconfiguración de subsidios nacionales encarecieron el gasto fijo mensual de las familias, empujando a muchos usuarios a recortar traslados no esenciales.

Migración hacia alternativas más económicas: en distancias cortas y medias, creció el desplazamiento a pie, en bicicleta o mediante vehículos particulares compartidos para amortiguar el gasto diario.

Cambios en la rutina laboral y educativa: la consolidación de esquemas híbridos de trabajo y cursado redujo la frecuencia semanal de viajes en horarios pico, un comportamiento que también reflejan los monitoreos locales del municipio y los informes periódicos de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

El impacto en la ecuación de las empresas

Para las prestatarias del transporte urbano santafesino, el menor corte de boleto tensiona directamente la caja operativa. Tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior, la tarifa pasó a cubrir la mayor porción del costo del sistema, por lo que cada pasaje perdido significa ingresos genuinos que dejan de percibirse con una estructura de gastos fijos –combustible, salarios y mantenimiento– que se mantiene prácticamente inalterable. A su vez, la caída de validaciones reduce la liquidación de compensaciones atadas al atributo social y obliga a sostener el servicio con aportes municipales y provinciales cada vez más exigidos.

A nivel país, la tendencia muestra un comportamiento homogéneo. De acuerdo con el Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el volumen total de operaciones con tarjeta SUBE viene cediendo en comparación interanual, confirmando que el ajuste en el gasto de movilidad excede a una jurisdicción puntual y golpea de lleno en la sostenibilidad del transporte del interior.