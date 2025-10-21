El cronograma y los horarios del GP de México de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de México, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará este viernes , jornada en la que se llevarán a cabo las prácticas libres 1 y 2 . La primera sesión de entrenamiento será de 15:30 a 16:30 (hora de Argentina), mientras que la siguiente será entre las 19 y las 20.

El sábado será la práctica libre 3 a las 14:30, en la que los pilotos ultimarán detalles en sus monoplazas de cara a la clasificación, que está programada para las 18.

Finalmente, a las 17 comenzará la carrera del GP de México, que será clave en la lucha por el título, que se puso más interesante que nunca.

Cómo se encuentra el campeonato de la Fórmula 1

El líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien tiene 346 puntos y le saca 14 a su compañero de equipo, el británico Lando Norris. Un poco más abajo, en el tercer lugar, aparece el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con el triunfo en tres de las últimas cuatro carreras y se puso a solo 40 unidades de Piastri.

Colapinto, por su parte, está sufriendo muchísimo esta temporada en la escudería Alpine, que tiene los peores autos de la parrilla, y todavía no pudo sumar puntos.