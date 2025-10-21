Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League

Se anunció que la primera ventana de la temporada de la FIH Pro League se disputará en Santiago del Estero, en reemplazo de Rosario.

Cambio de planes para el hockey argentino . La Confederación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede de la primera ventana de la FIH Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario , ciudad que había sido anunciada originalmente.

El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre.

En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de altísimo nivel frente a algunas de las potencias mundiales. El equipo de Fernando Ferrara enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino, dirigido por Lucas Rey, jugará contra Países Bajos y Pakistán.

Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la FIH Pro League ofrece un incentivo adicional: el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Toda la acción del Pro League en Santiago del Estero

El cronograma comenzará el martes 9 de diciembre con los enfrentamientos entre Países Bajos y Pakistán (19:00) y Alemania frente a Países Bajos (21:30). Las Leonas debutarán el miércoles 10 ante Alemania a las 21:30, luego del choque de Los Leones con Países Bajos.

El jueves será el turno de los encuentros ante Pakistán y Países Bajos, y la acción continuará hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados argentinos cerrarán su participación frente a los mismos rivales.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek, y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.