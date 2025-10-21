Uno Santa Fe | Ovación | Santiago del Estero

Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League

Se anunció que la primera ventana de la temporada de la FIH Pro League se disputará en Santiago del Estero, en reemplazo de Rosario.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2025 · 13:00hs
Santiago del Estero será la nueva sede de la FIH Pro League

Cambio de planes para el hockey argentino. La Confederación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede de la primera ventana de la FIH Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, ciudad que había sido anunciada originalmente.

El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre.

En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de altísimo nivel frente a algunas de las potencias mundiales. El equipo de Fernando Ferrara enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino, dirigido por Lucas Rey, jugará contra Países Bajos y Pakistán.

Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la FIH Pro League ofrece un incentivo adicional: el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Toda la acción del Pro League en Santiago del Estero

El cronograma comenzará el martes 9 de diciembre con los enfrentamientos entre Países Bajos y Pakistán (19:00) y Alemania frente a Países Bajos (21:30). Las Leonas debutarán el miércoles 10 ante Alemania a las 21:30, luego del choque de Los Leones con Países Bajos.

El jueves será el turno de los encuentros ante Pakistán y Países Bajos, y la acción continuará hasta el domingo 14, cuando ambos seleccionados argentinos cerrarán su participación frente a los mismos rivales.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek, y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.

Santiago del Estero Pro League Rosario
Noticias relacionadas
la sancion a sainz que podria beneficiar a colapinto en mexico

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

futbol y un poco mas: segundo capitulo con juan antonio pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Valentín Barco es seguido de cerca por el Bayern Munich.

Valentín Barco brilla en Francia y es seguido por Bayern Munich

Nicolás Paz, figura de Como, está en el radar de Inter.

Inter va por Nicolás Paz y podría romper el mercado

Lo último

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

Último Momento
Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

Los dos pibes que Colón quiere blindar para potenciar su patrimonio

Los dos pibes que Colón quiere blindar para potenciar su patrimonio

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Ovación
Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras