La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Tras su choque con Kimi Antonelli en Austin, la FIA penalizó al piloto español con cinco puestos en la grilla y dos puntos en su superlicencia.

El Gran Premio de Estados Unidos sigue dejando repercusiones y uno de los episodios más discutidos del fin de semana fue el toque entre Carlos Sainz y Kimi Antonelli en el inicio de la carrera, que terminó con el abandono del piloto de Mercedes y con una sanción para el español.

La maniobra, ocurrida en la curva 15 del Circuito de las Américas, fue considerada “imprudente” por los comisarios de la FIA .

Tras analizar las cámaras a bordo y escuchar a los protagonistas, la Federación determinó que Sainz fue el principal responsable del incidente, al intentar un sobrepaso sin tener su eje delantero a la altura del auto de Antonelli.

Sainz, con una sanción de cinco lugares en la grilla

En consecuencia, el ex Ferrari y actual piloto de Williams recibió una penalización de cinco lugares en la grilla para el Gran Premio de México, además de la pérdida de dos puntos en su superlicencia, acumulando ya cuatro de los doce permitidos.

La sanción no solo complica al madrileño, sino que podría abrir una puerta inesperada para Franco Colapinto. El argentino, que viene mostrando consistencia en clasificación, podría verse beneficiado si logra ubicarse cerca de Sainz en la qualy, ya que el retroceso del español en la parrilla le permitiría escalar posiciones de salida en un circuito donde los sobrepasos no abundan.

El Gran Premio de México se presenta así con un condimento extra: mientras Sainz buscará minimizar los daños de la sanción y evitar nuevos puntos en su superlicencia, Colapinto intentará aprovechar cualquier oportunidad que lo acerque a la zona de puntos.

En un calendario donde cada detalle cuenta, el castigo al español podría transformarse en una ventaja estratégica para el joven piloto argentino.